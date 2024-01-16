歷經台灣政治的風風雨雨，前民進黨主席施明德15日凌晨過世，一如他所言「這次就讓我安安靜靜的走」。這是他的願望，也是現實，因為晚年在他身邊的只剩老戰友，就像前總統陳水扁評論他「先知都是寂寞的」。

為推動民主，施明德從牢裡三進三出，不斷衝撞體制，他的堅持和勇敢，成為民進黨從成立到執政最重要的推手。他一生沒做過官，都在監督執政，發動紅衫軍倒扁後，與民進黨漸行漸遠，也愈來愈孤獨。

施明德的孤獨是精神上的，眼見昔日同志在飛黃騰達後，從反貪腐淪為貪腐的一群；從爭取言論自由，變成箝制言論的打手；就連他當年提出「民進黨執政不必也不會宣布獨立」，都被作為掌權者的護身符，他的孤獨可想而知。

更大的孤獨來自同志的背叛與理念落差，施明德主張兩岸交流合作，朝歐盟體制發展，與打「抗中牌」的民進黨格格不入，沒有官位的施明德，對綠營政客而言沒有利用價值，只是「麻煩的製造者」。

施明德說自己「一輩子都在攪動台灣」，台灣也因為有這樣一群人的攪動，讓不同的想法與理念相互衝撞、磨合，才有今天的民主與自由。

民進黨批評兩蔣「威權獨裁」，國民黨「黨國不分」，輪到自己執政，卻把獨裁換上「主流民意」的外包裝，把「黨國不分」改成「分進合擊」，只接受「理念相近」的人，不再容許有人攪動台灣，否則就被扣上大紅帽。

當年國民黨關了施明德的身驅，他不曾孤獨，但從第一次政黨輪替到蔡政府執政，一手扶植的民進黨成了如今模樣，晚年的施明德愈來愈孤獨了。