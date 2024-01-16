選舉已過，我們可以平心靜氣來談談台灣與烏克蘭了。或者說，談談台灣與烏克蘭的可比性。

首先，台灣與烏克蘭的確有一個相似之處，並且這個相似之處極為重要，也是大家拿兩者作為對比的理由。那就是，對美國而言，台灣和烏克蘭都具有重要的戰略地位，烏克蘭是面對俄羅斯的前線，台灣是第一島鏈上的一環，是面對中國大陸的前線。烏克蘭的背後是歐洲和美國（歐洲有美國駐軍，可以跟美國視為一體），台灣的背後，隔了一個太平洋，就是美國。喜歡貶低台灣與烏克蘭的地位的人會說，兩者都是美國的「棋子」。在博弈中，棋子是可以視需要而被主動拋棄或跟對方交換的物件。或者，在抵擋不住對方的攻勢時，可以被迫拋棄。這麽說，隱含的意思是，台灣與烏克蘭並沒有主動性，不能作出自己的選擇，只是被美國利用，作為它對抗中國和俄羅斯的棋子，罷了。

冷戰時期，美國為了跟蘇聯對抗，曾經以「骨牌理論」作為理由，介入越南內戰，可是因為國內反戰的聲勢過大，影響到總統選舉，詹森被迫放棄競選連任，而尼克森入主白宮後就改弦易轍，直接與北越和談，放棄了南越政府。根據這個例子，如果有些人把台灣或者烏克蘭視為棋子，也不是沒有道理。因為，並不是當時的南越政府完全沒有主動能力，而是，一旦失去美國這個後台的支持，它的主動性就失去了意義。

這當然不是台灣與烏克蘭的當政者的認識，他們認為自己是具有主觀能動性的。他們是選擇站在美國這一邊，因為他們不但是維護自己的民主制度，並且是站在前線，為捍衛世界上所有的民主國家盡一份力量。

烏克蘭總統澤倫斯基曾經在美國議會、歐洲議會、英國議會等偉大民主殿堂的台上發表演說，並受到英雄式的熱烈歡迎。每次演說中他都不懈地指出，烏克蘭是在為捍衛民主而戰。正是因為他是為民主而戰，所以他獲得美國、北約、歐洲等民主國家的大力支持。所有支持他的國家都非常慷慨地出錢和捐助先進武器，並且對俄羅斯發起了史無前例的制裁。即便它們都不肯出兵，不願意直接參戰，我們也不能不說，這是一次世界民主國家的大團結。

但是，台灣與烏克蘭之間的差別也是很大的。烏克蘭是聯合國的成員國，獲得全世界絕大多數國家承認。台灣不是聯合國的成員國，只有少數國家承認。北約和歐盟，在美國的敦促下，積極公開地支援烏克蘭。對於台灣，它們的支持總予人一種偷偷摸摸的感覺。即便是美國眾議院議長裴洛西，訪問台灣也幾經折騰，成為國際大事。

最能凸顯兩者之間的差別的，大概應當是美國對兩者的態度了。拜登當選總統之後，不顧普丁陳兵烏克蘭邊境及不得讓烏克蘭加入北約的警告，導致了俄烏戰爭。相反的，針對台灣，拜登則一再宣示，他承認一個中國，並且跟中國是競爭，不是衝突。這個差別可以有多種解讀。例如，一，拜登不相信普丁會真的向烏克蘭動武，所以不理會普丁的警告，結果戰爭爆發了；二，他相信普丁會動武，但是認為可以藉此削弱俄國，所以不理會警告；三，他相信，如果支援台灣獨立，中國一定會發動武統，所以他不挑戰一個中國論。

經過兩年的俄烏戰爭，情況已經相當清楚。一，普丁入侵烏克蘭，拜登的判斷錯誤；二，俄羅斯或許被削弱了一些，但是不多，反而使俄中成為更堅定的戰略夥伴；三，烏克蘭被打殘了，歐洲經濟也受到拖累，一蹶不振；四，為了對付中國，美國戰略東移，忽略了中東，而中東就爆發了巴以衝突，進一步把美國捲了進去；五，通過金磚組織和上合組織，地球南方更加團結，國際地位升高，正在努力去美元化。

面對這種情況，越戰時期的歷史似乎又要上演了。那就是，觸發了俄烏戰爭的拜登支持率低落，跟詹森一樣。那時，詹森退選，民主黨敗選，共和黨上台，放棄了越南的爛攤子。現在，如果歷史重演，烏克蘭就會像越南一樣，被下一屆的共和黨拋棄，留下一個需要花上幾十年和幾千億才能恢復生機的爛攤子。烏與越相同的是，都失去了大量青年男子。不同於越南的是，烏還失去了五分之一的領土，四分之一的人口，流亡海外，大多數為婦孺。

這裡有一個發自靈魂深處的問題：澤倫斯基，你為什麼要充當美國的前線衛士？你為什麼不接受季辛吉的建議，保持中立，成為俄羅斯與歐洲之間的緩衝國？

曾經擔任美國主管歐洲事務助理國務卿的紐藍（Victoria Nuland），是2013-14年策反烏克蘭的操盤手，她於2013年在美烏基金會發言說，為了幫助烏克蘭，美國花了50億美元。如今，美國的花費已經二十倍於此，換來的卻是烏克蘭的毀滅。季辛吉的名言是：做美國的敵人是危險的，做美國的朋友是致命的。

以烏克蘭為鑒，台灣的前途是中立，不是倒向美國。

（作者為中美論譠社理事）

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