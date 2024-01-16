太平洋邦交國諾魯15日宣布與我國斷交。我總統府與外交部立即做出制式反應，指責中共利用金援誘使我邦交國轉向。總統府發言人林聿禪表示，北京當局在全球祝福台灣順利完成大選的此刻，進行這樣的外交打壓，是對民主價值的報復，更是對國際穩定秩序的公然挑戰。

表面看來，諾魯斷交是中共針對此次總統大選，尤其是賴清德當選的當頭棒喝。其實從長遠的角度看，這是中共與民進黨聯手企圖消滅中華民國的過程。民進黨政府譴責中共，只是為了醜化中共，加深台灣民眾仇中反中的思想，內心未必是對斷交感到憤怒或婉惜。

民進黨基於根深蒂固的台獨思維，處心積慮將兩岸關係定位成「一中一台」。為了達成此一目標，民進黨不但與中國大陸切割，也在各種場合盡量使用「台灣」稱號，極力避免自稱「中華民國」。例如蔡英文總統在2016年5月20日就職演說中，提到「台灣」41次、「這個國家」13次、「中華民國」只有5次。

由於中華民國可以在邦交國使用正式國號，懸掛令駐德國代表謝志偉吐血的中華民國國旗，所以對民進黨政府而言，邦交國有如雞肋，食之無味棄之可惜，可有可無。蔡總統就任以來，我連斷10個邦交國，民進黨政府卻似乎無動於衷，只要在國際上能夠凸顯台灣即可。

2020年7月，民進黨政府在沒有國際外交承認的索馬利蘭設立「台灣代表處」，並且大肆宣揚，充分顯現台獨心態。2021年7月，民進黨政府在與我無邦交的立陶宛以「台灣」為名設立代表處。蔡總統在臉書表示，駐立陶宛台灣代表處成立是重要外交突破。

立陶宛設處後，民進黨政府立刻展開金援外交。國發會主委龔明鑫在2022年1月11日與立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特舉行視訊會議，除了原先承諾撥款2億美元作為中東歐投資基金外，還加碼提供10億美元融資基金，促進兩國之間經貿合作。據媒體報導，諾魯是因為向我請援新台幣26億元未果而轉向中共。民進黨政府對邦交國諾魯與對立陶宛的態度判若二人，如此怎能責怪邦交國。

外交工作的首要目標是維護國家利益，提升國家的國際地位。最能彰顯國家國際地位的方式，就是在國際場域升起國家的國旗。如今中華民國國旗只能在12個邦交國飄揚，表面原因是中共打壓，深層原因則是民進黨政府「去中國化」的台獨思維使然。

蔡總統任內沒有新增任何邦交國，卻斷交整整10國。諾魯斷交後，我邦交國僅剩12國，創下中華民國外交史上新紀錄。面對此項慘痛的境況，蔡政府卻沒有深自檢討，似乎只要歸咎於中共打壓，就可以向國人交代。民進黨此種不負責任的態度，恐將使中華民國的外交陷入絕境。

（作者為退休大使）