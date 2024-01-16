2024大選的結果很微妙，可以說三黨都是輸家，也可以說大家都是贏家，只能說台灣選民的智慧實在神奇，再一次展現了槓桿與鐘擺的雙重效應。而對國民黨來說，竟然又再度重演先盛後衰的悲劇，像4年前一樣，先在九合一地方選舉大勝，卻在1年後的總統大選敗北，彷彿鏡頭倒轉般，又重播了一回功敗垂成，以遺憾都不足以形容的荒謬與痛心收場。

積極建構在野結盟

已經在總統大選連3敗、連續失去中央執政權將長達12年的國民黨，從此會不會江河日下，註定難以翻身？恐怕只有國民黨自己的表現能夠回答民意的質疑；值得慶幸的是，國民黨總算又重新取回國會第一大黨的地位，不僅在立法院的席次大有斬獲，而且新銳輩出，質量均有提升。然而在三黨不過半的格局下，最大黨畢竟還不是多數黨，如果沒有民眾黨8席立委的合作，許多人事、預算、法案乃至施政的監督，勢必無法有效作為，如何展現國會最大黨的氣度、謀略與戰力，不容輕忽怠惰。

選後的各種反應，有人認為民進黨自我檢討不足，而國民黨卻是在找戰犯、批判柯文哲。表面上看這種觀察似乎沒錯，但其實這正是人性的正常反應，因為勝者往往較易展現風度，敗者則較易流露怨氣或不甘，如果能克服這種慣性，知恥圖強、奮發改進，才有反敗為勝的可能。事實上，找戰犯與找問題，往往也是一線之隔，除了批判民眾黨與柯文哲壞了政黨輪替的大局，更應該積極建構未來在野結盟、強化制衡的新局。

2月後的新國會龍頭改選之戰，將是此一民意舞台合縱連橫的首役試金石，民眾黨的8席立委成關鍵少數，倒向藍或綠都能成就一方。民眾黨目前話不說死，但無論從政黨訴求、角色與屬性來說，同為在野黨的民眾黨在選前痛批新潮流、要下架民進黨，選後若是在民意監督主體的國會與執政的民進黨合作，實在難以自圓其說，也必須承擔失去支持者信任的重大風險。更現實的是，一旦民眾黨短視近利「綠白合」，短期或許有高官厚祿，但很快就會成為附庸小綠，逐漸萎縮泡沫化，時代力量就是殷鑑。

國民黨已表態將推出韓國瑜競逐立法院長，時間只剩兩周，藍營如何在綠營的勸降招誘、白營的瞻顧算計之間看清大局、拿捏進退，不讓民進黨繼續把持立法院為所欲為，這是作為國會最大黨責無旁貸的挑戰，更是國民黨重新出發的關鍵一戰。

年輕戰將強力監督

可預期的是，未來立法院將重新成為多元奔騰、新銳大展身手的主戰場，過去8年，民進黨兩度完全執政，一直透過其優勢的國會席次強渡關山、輾壓在野黨，一黨獨大的民進黨讓立法院赤裸裸地成了橡皮圖章。而國民黨在立法院的表現也常被批為不到位、不夠力甚至不努力，連時代力量、民眾黨等小黨立委的表現都比藍營搶眼。

但這次立法院，國民黨一舉湧入不少30幾歲且都是解嚴後出生的新世代年輕立委，這些新力量經歷過綠色執政的壓迫、衝撞過體制，也見證過藍營的分裂，更經歷過政黨輪替、社會變遷等震盪；如今他們相繼在政壇開拓出一片天，這是國民黨近年來最大幅度的國會換血，更是國民黨重生的機會與希望，未來他們的戰力與表現，很快就將接受民意的檢驗與公平的回饋。

在黨主席去留的問題上，朱立倫跨越2022、2024兩場大選，其功過的確見仁見智，黨內青壯代要求其應請辭負責，檯面上政治人物則認為應團結為重，都不無道理。但值得深思的是，朱的任期到2025，選後這個殘局，國民黨的改造再起與未來接班梯隊，包括新人的培養，朱都只有過渡性質，責任與壓力絕對比獲得與光環更多。

此刻對朱立倫最好的方式應該是認清大勢，光榮且有尊嚴的適時請辭，完成他承先啟後，以待開創新局的歷史任務，國民黨也應該給予朱應有的肯定，而不是讓他以引咎背責的名義屈辱地下台。未來的政壇不會再是一黨獨大，立法院將成為民意正常監督、年輕新戰將出頭、政治制衡的大舞台，國民黨的未來是美夢還是惡夢，很快就會浮現真貌。