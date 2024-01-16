大選落幕，民進黨未取得國會過半數的席次，選前成為政黨攻防焦點的高端疫苗採購合約，16日終於公布了。衛福部疾管署署長莊人祥在記者會中重申各項COVID-19疫苗採購與接種計畫推動，均秉持專業，一切依法行政。他並指出，原保密合約訂5年後解除，16日雙方皆同意提前公開。

但檢視採購契約的內容，對照蔡政府的相關作為與說法，甚至參照國人對高端疫苗的信任度，實在不免令人質疑，政府花40億的人民納稅錢，合約幾乎是替高端量身打造的。

在大選前，政府與高端雙方都強調，對契約內容保密的作法是比照國際慣例，目的是為保障雙方權益。但如果這是國際採購慣例，為何在第一次5月28日的採購契約中，卻未見衛福部將保密條款納入契約？卻要在近兩個月後的7月19日，再特別變更契約，增訂保密合約？

是政府部門不知這個國際慣例？不知採購契約應同時訂下保密合約，或者根本不認為這些採購條件是機密？又或者，就是如各界質疑的，是事後為防杜被質疑官商勾結而再增訂保密合約。

整個採購案，是政府為應急疫情所需，也是在《政府採購法》第105條：「國家遇有戰爭、天然災害、癘疫或財政經濟上有重大變故」、「人民之生命、身體、健康、財產遭遇緊急危難」情況下需緊急處置之採購事項，但政府部門對採購契約卻如此輕忽，豈是公務員應盡之責？

再則，原採購契約中之第8條第10款，雖訂有保密條款，但未指明什麼內容是保密範圍，而這條款卻是約束廠商高端不得洩密，而非受廠商限制之條文。怎麼會在新增訂的保密合約中，主客易位，花40億的政府採購者變成被規範者？

第三，若依原採購契約第16條「契約變更及轉讓」之約定，得「主動提出」契約變更的都是「機關」，也就是衛福部疾管署，廠商高端須依機關之要求配合變更。若依該條文之約定，後來增訂「保密合約」的，恐怕是衛福部而非廠商高端，而這又不免被人懷疑是政府故意圖利高端。

第四，簽約日期是110年5月28日，當時高端還沒有取得製造許可，尚未申請公開審查，合約內就約定採購500萬劑，單劑量1劑881元，多劑量1劑810元，在高端未取得藥劑許可的情況下，合約就先議定價格，更令大眾質疑這是政府圖利特定廠商。

合約公布後的諸多疑點，衛福部有必要說清楚，否則新國會的立委們就應繼續監督追查，讓真相大白。

（作者為大學兼任助理教授）