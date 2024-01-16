施主席走了。

就在這台灣大選方歇，許多人歡欣雀躍，更多人失落憂心的時刻；另則也是外媒頻繁畢至，台灣真的愈來愈受到全球關注的時刻。內部由標榜理念改革的特定政黨看來會長期執政，或許也是寬慰；外部則從結構上推定確實是兵凶戰危，未嘗不也是解脫。

2000年政黨首度全面輪替，由當時義氣相挺、一肩擔起推進兩岸學術交流的中華公共事務管理學會的趙耀東理事長，主動關切囑咐筆者：老弟啊，現在綠營主政，我恐怕幫不了你的忙嘍，我來找一位能保駕護航的吧。於是得以與原本素昧平生，位於光譜兩端的施主席在台北見了面，既然趙部長出面，主席看來也就勉為其難地同意了。

開始的兩年裡，感覺主席是在觀察我們所做的事，以及我們的這些人。對於台灣民主的開創貢獻與一貫堅持，是我們這些以民間產學方式關注促進城市地區民生發展，卻未曾實際參與政治選舉的後輩要補習的課。至於與大陸才剛起步的公共管理學界的積極交流，則是在相互了解後，得到主席肯定充分支持的。

那時一般人對於主席的印象，有所謂的交友三不，以及戒嚴時期曾被全台通緝追捕的畫面相片。記得是在高雄安排的數個場合中，與許多學界及企業界的朋友熱情見面，平易近人娓娓道來主席的許多見解理念。如保鮮1/4個世紀才關出來的單身貴族，那可是極品，怎麼可以常人世俗的標準角度看待，而美麗島事件與砲校軍官前線起義，就更是傳奇故事，讓大家充分感受到獨特的人格魅力。在當時南台灣還處於保守禁忌的氛圍下，主席明確表示支持一中各表，許多人聽後還需要細細咀嚼。

2002年主席真的下海來老家的高雄選市長，不計最終票數，而是當時提出的「經貿自治港市」政見，「將高雄市規劃成為一個集香港、新加坡、阿姆斯特丹、開曼群島等著名國際港埠優點於一身」，不只是在當屆的選舉中最為出色，是直到今天都是得以突破台灣發展困境與兩岸難解僵局的重大方向。這也就與2017年在廣西柳州的「兩岸南南合作發展」論壇主題，與2018年高雄選戰藍營候選人的政見核心一脈相承。

每次邀請來的大陸交流團體，都會安排與主席餐聚，高粱紅酒相談甚歡，多次一起合影留念。待紅衫軍在台啟動，風起雲湧席捲南北，吸引全球華人關注，達到最高潮的時刻，大陸學者紛紛議論打聽，並加洗放大當時的合照，裝框掛起。有謂由於有了反貪腐的遍地紅潮，也就避免了久懸不決的兩岸戰火。

後來也有多次機會應邀參加以主席為主角的各種活動。包括景美人權園區的開幕導覽，小型室內樂的各種演奏，藝術創作的競標義賣等，民主理念的生死堅持以外，浪漫柔情當然也是愈見帥氣的主席的註冊標記。

也因此注意到了南非的曼德拉，有著十分近似的背景胸懷，對於族群和諧化解衝突樹立了好榜樣。然而後來也讀到當白人逐漸離去後，南非的經濟發展也難以避免地一落千丈。

好幾次過年期間前往主席府上拜年，主席一方面扼腕於政黨輪替後的台灣未見起色，尤其感慨於長期執政與選戰經營之下，高雄的理念政黨幾乎已經質變成了接近種族主義的二戰納粹黨。

好幾次聽到主席闡明主張：台灣是個主權獨立的國家，她的名字叫中華民國，所以不需要也不會再宣布台灣獨立。如此果然成為後來執政黨袞袞諸公，諸般學步下琅琅上口的口頭禪。

在2007年出版的《地區行銷》專書中，主席作序如下：「高雄的問題，其實是台灣整個問題的縮影。在國民黨執政的年代，地方只是中央的被動執行機關，地方民眾意見從來不受重視；而在民進黨從中央到地方全面執政後，很多昔日同伴則是喪失了美麗島時期懷抱的政治理想，只見權力的傲慢與貪婪，卻沒有責任的反省與承擔，可以說，民進黨已經喪失感受人民痛苦的能力和解決人民痛苦的意志。」

遂得以由衷地紀錄下了：施主席是台灣自有選舉政治以來僅見的，真心愛台灣甚於愛自己的政治家。

是為之記，主席安息。（作者為孫文南院院長）

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