大選結果揭曉，新一屆總統與國會人選出爐。國民黨固然重回國會最大黨位置，但輸掉了總統大選，且國會三黨不過半已成事實，擺在眼前的就是即將登場的立法院龍頭之爭和如何合縱連橫的考驗。形勢比人強，國民黨縱有再多不滿或委屈，也必須有所決斷，並做出最有利於國家和人民的策略規劃。

顯而易見，這次大選藍白合破局，已注定最終的選舉結果；不僅無法取得執政權以解決國人的困境，民眾黨還靠著八席不分區席次取得國會關鍵位置。可見，善於精算的民眾黨和其鷹派成員真是本次選舉的最大受益者。

如今國會「三黨不過半」，雖然泛藍立院席次最多，國民黨在立法院更一口氣增加了15席，但事實上，在左右夾擊的困境中，只要無法制止民眾黨左右逢源的手法；未來，國民黨恐怕淪為實質的國會少數。換言之，這次立法院長之爭決定了接下來四年國會的生態，到底是朝小野大，還是綠營一馬當先，就看國民黨當權者的智慧和決斷了！

無論如何，泛藍成員應有心理準備，好好規劃如何避免及因應民眾黨重翻「藍白合」破局翻臉的舊帳，也該務實的面對民進黨為了執政順利，可能釋出的政治利多手法或綠白合。

如今，國民黨已經沒有太多迴旋的空間，首要之急，必須面對、研判並掌控朝小野大的關鍵因素，以及政黨合作的方針和項目。對於關鍵項目的合作，恐怕不能再意氣用事，縱有困難也必須克服，否則如果綠白合流，國民黨又能拿到甚麼籌碼？重點仍在避免重蹈覆轍，避免再一次讓國家和國人蒙受重大損失。

我們固然無法指望民進黨痛定思痛，依循民主服從多數、尊重少數的原則，尊重國會多數，把少數政府做大；試想，民意代表們跨進綠白合陣地時，如果無法善盡代表民意的職責，捍衛國人的權益並監督政府，則如同保送民進黨過了「下架民進黨」的這關，那別提甚麼謙卑執政了吧！日後國會立法勢必繼續橫柴入灶的老路子，更加肆無忌憚了！

期許立委諸公們二月份上任後都能記取這次選舉的教訓並痛定思痛，攀登機會之窗的過程中拒絕權力誘惑，謙卑面對真正的民意，年輕選票已經給了國民兩大很大警訊，重點還是要讓人民有感，以免過多的權力交換與籠絡繼續讓選民失望。

遭到兩面夾攻的國民黨更要扮演好在野黨的角色，咬緊泛綠不鬆口，扮演好「忠誠的反對黨」，以行動與表現說服選民，或許未來也才有翻轉的企機！

（作者為立委）

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