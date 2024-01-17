山西大同古城東城牆下，有一座仿古二進院落，中國唯一一座專門紀念著名建築學家梁思成的展館坐落於此。近日，記者探訪大同市梁思成紀念館，尋找梁思成在山西留下的足跡。

走近這座精緻的院落，首先映入眼簾的是「梁思成紀念館」六個大字，由梁思成弟子、中國古建築學家羅哲文所書。踏入紀念館大門，梁思成與妻子林徽因的銅塑雕像正位於四合院中央。在雕像正後方，展館背景牆上的「大師•大同」，為觀眾開啟了認知梁思成生平事跡的大門。

大同市梁思成紀念館。（中新網）

「一代宗師」「不愧山河」「大同調查」「告慰先師」，館內四個展廳以大量文字、圖片、書籍，介紹了梁思成的家世、學識和成就，特別對梁思成「四訪」山西的心路歷程以及到大同調查古建的經歷予以充分展示。

90年前，梁思成一行曾到大同考察，20餘天時間，先後走訪雲岡石窟、華嚴寺、善化寺等，為這座千年古都諸多古建築留下珍貴的測繪圖稿和文字資料，讓諸多「藏在深閨無人知」的中國古代建築瑰寶展示於世人。

二十世紀三四十年代，梁思成通過廣泛的田野調查和深入的研究，構架了中國建築史的研究體系。

●用腳步丈量山河

「建築是民族文化的結晶，更是一個民族文化的象徵。」梁思成曾如是說。

踏入紀念館大門，梁思成與妻子林徽因的銅塑雕像正位於四合院中央。（中新網）

1931年，梁思成加入中國第一個研究中國建築的學術團體——中國營造學社。在此工作期間，梁思成與他的同事走訪全國各地，對重要古建築遺址進行考察測繪，使中國古建築這一瑰寶終得拂去塵埃，重放異彩於世界文化之林。

二十世紀初期，在遍訪了大半個中國古建築遺跡後，日本建築史學者關野貞曾斷言中國境內已不存在唐代木結構建築，想看唐代木結構建築只能去日本的京都和奈良。

而梁思成與妻子林徽因始終相信中國必有唐代木構建築存世。二十世紀三十年代，他們曾「四訪」山西，終於1937年在五台山發現唐代木結構建築——佛光寺。

山西省五台山佛光寺。（中新網）

佛光寺東大殿，建於唐大中十一年(公元857年)，是一座保存完好的唐代木構建築。「除殿本身為唐代木構外，殿內尚有唐塑佛菩薩像數十尊，梁下有唐代題名墨跡，拱眼壁有唐代壁畫。此四者(得)一已(可)稱絕，而四藝集於一殿，誠我國第一寶也。」梁思成後在《中國建築史》中寫道。

除五台山外，雲岡石窟、應縣木塔、晉祠聖母殿、廣勝寺飛虹塔等，都曾留下他們的足跡。

風餐露宿、翻山越嶺，為調查中國古建築狀況，十餘年間，梁思成、林徽因及學社成員尋訪中國15個省、200多個縣，考察測繪了2700多處唐、宋、遼、金、元、明、清各代保留下來的古建築遺物，為其日後對古代建築的研究與保護奠定堅實基礎。

通過整理和揭示這些豐富的資料，終於使中國古建築脫離原來混沌不清的狀態，首次以科學的清晰面貌展現在世人面前。梁思成由此成為第一個用現代科學方法研究中國古代建築的學者。

●首站緣何選大同？

1933年9月，梁思成、林徽因等中國營造學社同仁第一次奔赴山西，首站便是大同。

大同是南北朝時的佛教藝術中心之一，是遼金兩代的陪都，古剎林立，聞名遐邇。來此考察，早就在他們的計劃之中。

華嚴寺。（中新網）

華嚴寺是此行調查的第一站。在考察中，他們發現，華嚴寺殿宇嵯峨，氣勢雄偉壯觀。「殿面闊九間，巍然壓台上，余輩遽窺全豹，不期同聲驚訝，歎為巨構。」梁思成在《大同古建築調查報告》中這樣記錄初入華嚴寺的驚喜之情。

在中國，大多數佛教建築的方位都是坐北朝南，而華嚴寺則是坐西朝東，體現了遼代契丹族「以東為尊、逐日而居」的生活習俗。

「海內孤品」遼代小木作「天宮樓閣」、金代壁畫、「合掌露齒菩薩」、中國現存規模最大的佛殿、中國古建築中最大的琉璃鴟吻……華嚴寺集中了遼金建築、彩塑、壁畫等各類文物，在中國建築史、宗教史和藝術史研究中均佔有重要地位。

調查華嚴寺期間，梁思成等一行人對薄伽教藏殿及海會殿進行拍攝並測量平面。結束後，即刻趕往雲岡石窟。

雲岡石窟是中國最大的石窟之一，位於山西省大同市以西16公里處的武周山南麓，代表了公元5世紀至6世紀時中國傑出的佛教石窟藝術。

考察期間，梁思成對北魏石窟建築進行測繪研究，並完成《雲岡石窟中所表現的北魏建築》。「在雲岡石窟中可以明晰地看到，在中國藝術固有的血脈中忽然滲入旺盛而有力的外來影響。」身臨其境感受石窟藝術的魅力後，梁思成感慨道。

這一觀點，揭示了雲岡石窟在建築雕刻方面民族化和世界化的特性，及其在中國古代建築史上的重要價值。

雲岡石窟。（中新網）

●告慰先師「重走梁林路」

說到梁思成與大同的淵源，就不得不提及「梁陳方案」。這座歷史文化名城的整體性規劃與保護，來自梁思成的啟迪。

1950年2月，梁思成和陳占祥共同提出《關於中央人民政府行政中心區位置的建設》，史稱「梁陳方案」。其所包含的正是當時世界上最先進的城市發展理念，它是一個全面的、系統的城市規劃設計建設書。

在北京無法達成的「一軸雙城」夙願，卻在數百公里之外的大同得以實現。大同也因此成為中國第一座按照「梁陳方案」保護古城的城市。

「大同市在保護、規劃與發展中用科學實踐告慰了先師。在大同古城東城牆外專門成立梁思成紀念館，是作為大同古城保護的一個重要理論依據。」大同市梁思成紀念館主任馬世野說。

作為一代建築大師的梁思成，用智慧和勇氣保護了中國古代建築的精髓，為後人留下寶貴遺產。

二十世紀八十年代起，台灣古建築研究學者李乾朗沿著梁思成的足跡，到大陸勘察傳統建築，足跡遍及20餘個省份。他以剖面、鳥瞰等透視角度手繪經典古建築，呈現中國建築之美。

「讓中國人能夠瞭解中國建築，那是梁先生一輩子的心願。我當然不如他，但是因為我擅長於畫圖，我就想到一個問題：我怎麼樣讓這一個建築物，能夠讓每一個人像一隻蝴蝶或一隻鳥一樣在裡面翱翔。」李乾朗說。

李乾朗曾十餘次走訪山西，在他看來，素有「中國古代建築藝術博物館」之稱的山西，古建築數量最多，歷史發展脈絡清晰。2018年，「穿牆透壁——李乾朗古建築手繪藝術展」在山西博物院展出，百餘幅手繪作品中就有30幅是山西古建。

近年來，在傳統文化熱潮下，很多古建築愛好者追尋梁思成、林徽因的腳步，尋訪山西古建。2021年，山西省文旅廳推出「重走梁林路」；2023年6月，由知名學者魏新、古建研究者白郁聯袂撰寫的《重走梁林路：我們的古建考察筆記》一書首發；同年9月，山西文旅部門面向「Z世代」推出「重走梁林路」山西古建創意推介會……

梁思成紀念館同樣吸引著追隨梁林腳步、奔著山西古建而來的遊客。馬世野介紹，每年都有許多國內外遊客慕名而來，包括專家學者、古建築愛好者等，這裡也是海外僑胞來大同必「打卡」的地方。

今年6月，新加坡華運旅遊有限公司董事長李良義帶領新加坡百人團走進山西，參觀完梁思成紀念館後的李良義感悟良多，他希望將山西旅遊線路推薦給更多海外華僑華人。

如今，梁思成等中國營造學社成員為保護傳承而考察的大同雲岡石窟、華嚴寺、善化寺等古建，已被精心修復和保護，迎來一批又一批遊人。人們不會忘記，近百年前，有幾位虔誠的青年學者曾來過，在中國建築史上留下重重的一筆。

（高雨晴）

（本文來源：中新社「東西問」專欄，授權中時新聞網刊登）