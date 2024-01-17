賴清德說，李友邦年輕時曾赴中助國民黨抗日剿匪，打勝仗回台後，卻被當作匪諜槍斃，其妻也被關15年，成為白色恐怖受難者，「真的令人難過」。

很多懂點歷史的人，第一個反應都是啼笑皆非：「李友邦何時剿匪了？」

廖繼斌：「蘆洲李宅古蹟內的李友邦將軍紀念館，由李夫人嚴秀峰女士2006年10月28日主導籌劃，開幕迄今也快20年。1月3日在選戰進入倒數關鍵時刻，賴清德突然首次大陣仗的造訪，並向在場媒體發表心得，除重提守護人權的老調外，為了配合民進黨現行的『反共』國策，竟然還硬塞了一個『剿匪』的勳業，給從未參加過國共內戰的李友邦將軍。賴這樣違背史實荒誕不經的說法，引起有識之士一片譁然，紛紛投書媒體譴責他裁剪歷史，栽贓剿匪」。

賴清德這些爛言，充分反映了他這個台獨工作者的無知與惡質。就像他15年前在立院霸凌228遺族一樣。

賴還說：「對李府有更深入瞭解，也對將軍與其妻欽佩，而民進黨不管中央還是地方，都一直積極恢復李將軍名譽、協助修復古宅。

有人權的社會，李友邦應該接受表揚，不應該死的不明不白。我承諾不僅會守護國家安全、發展經濟，也會守護人權，照顧每一位。」

講李友邦，與「發展經濟」有什麼關係？「恢復李將軍名譽、修復古宅。」又哪是民進黨之功？民進黨只會供奉228神社，說是「中國人有計畫的對台灣人大屠殺」，哪會管李友邦這跑去中國抗日，後來在台灣省被中國人殺掉的人？李的抗日，在台獨皇民看來，就是叛國，其作法與李登輝等爭相參加皇軍報國的台灣島青年完全背道而馳，則台獨怎會去管李友邦的人權？

這也是賴清德會第一次來參觀，「發現」李友邦在選舉時是值得「欽佩」，那以前賴怎麼不像參拜修復「八田與一」砍頭像那麼虔敬速辦，對安倍之死那麼如喪考妣呢？乃就是李友邦的抗日叛國，與八田、安倍這些崇日愛國是這兩個概念，是相抵敵對的，台獨當然不會肯定李友邦，去推崇他這個中國統派。

弔詭的是，李友邦去大陸抗日時，還是個喊著台獨的。2023年2月13日，李力群在《中國時報》寫的〈辛酸台獨夢 飄散在風中〉，如此說：「先嚴李友邦，1923年參加台灣文化協會，19歲，就讀台北師範學校時，夜襲日本員警派出所，因之潛逃中國大陸，進入黃埔軍校第二期，加入國民黨。在校期間依國父 孫中山先生之鼓勵，成立「台灣獨立革命黨」，黨綱宗旨為：「驅除日本帝國主義在台灣一切勢力；在國家關係上，脫離其統治，而返歸祖國，以共同建立三民主義之新國家。」

李友邦在1939年發表〈台灣要獨立，也要返歸中國〉一文，更加表明其心跡。

若在這種「曲線報國」的理想下，如果李友邦今還在世，那他該「官逼民反」，發動類似「西安事變」的「蘆洲事變」，把這個倒行逆施，壞事做盡的民進黨台獨務實工作者，在家裡扣起來。先去除這「中華民國的災難」，成立台灣國，再歸返祖國，這個李妻嚴秀峰一直效忠的「中華人民共和國」。

我也是在20多年前吧，見到了嚴秀峰，該是因為王曉波、毛鑄倫、宋東文的關係。當時每年10月1日到10日間，選一天，統派會舉行個國慶餐會，象徵國共合作，嚴秀峰坐首席，像個愛國者的媽祖娘。會上還有歌詠隊，唱抗日歌〈義勇兵進行曲〉、〈歌唱祖國〉、〈我和我的祖國〉等，大家齊唱這些讚歌。沒想到，現在再有這集會，我們會被《反滲透法》抓起來了，愛國同心會的周慶峻，就在大牢中關死了。

當時我們還以為有個馬英九，他是王曉波的至交，他最尊敬嚴秀峰。

廖繼斌說：「我們許多在228、白色恐怖受害的台灣抗日家族後代，在王曉波教授的引介下，從馬英九擔任市長時期就與他認識交往，經過這20多年，我們深感馬英九一路走來、始終如一的真心誠意。深埋在我們心中那股怨懟不平之氣早已消弭無蹤。

基於對國人同胞疼惜我們遺族之溫情厚意，我們更時時不忘呼籲國人，戮力推展兩岸和平關係。千萬不要讓兩岸之間再度引燃戰火。

浙江富商閨女的嚴秀峰與李將軍，於抗戰時的金華結縭，成為一對烽火情侶，光復後與夫婿一起回到台灣，卻在1949年到1964年間被指為『知匪不報』，坐了15年黑牢。服刑中夫婿李將軍又被以『加入中共組織、窩藏匪諜』罪名槍決。

嚴秀峰當然對於主其事者的兩蔣政權，有著滿腔憤恨悲愴的深刻情緒。

但是自從2006年3月17日，馬英九以國民黨主席身分，在王曉波的陪同下到李宅探視嚴女士，接著主持李將軍紀念館開館典禮後，嚴秀峰也被馬英九的誠摯情意所感動。

李力群說，馬英九曾包下蘆洲一個小餐廳親自下廚，給母親和20多名台灣義勇隊老隊員煮麵吃。連續幾年的小年夜，馬英九會親自登門拜年。

直到嚴秀峰2015年6月往生時，她與馬英九的情誼早已是情同母子。

李將軍哲嗣力群把紀念館經營得有聲有色。尤其每年春節的嬰兒抓周活動，更是熱門。2012年王曉波千金的小寶貝周歲，馬英九童心未泯，很認真地指導王孫挑個麥克風造型的玩具。在現場的我，看到了王曉波，這位母親因叛亂罪遭槍斃，高階憲兵軍官的父親身陷囹圄多年，自身也是白色恐怖受害者的人，露出了我未曾見過的開懷笑容！

2012年王曉波千金的寶貝周歲，馬英九童心未泯，很認真地指導王孫挑個麥克風造型的玩具。（圖文／郭冠英提供）

王曉波生前一直為兩岸和平發展奮鬥努力，他對馬英九執政8年間，把兩岸關係變成1949年以來最為和平的狀態，深感欣慰。

馬卸任後，蔡政府不到8年，卻把台海搞成全球心目中隨時會爆炸的火藥庫，如果王地下有知，必然是感慨萬千！

賴清德說中華民國是災難？下架這個中華民國的『真災難』！

如此，我們世世代代子孫，才都能享受照片中人物中那樣陽光燦爛的笑容！」