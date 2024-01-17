總統大選落幕，賴清德以558萬票勝選，將出任中華民國第16任總統，他於隨後的國際記者會中強調，維持台海和平穩定是他的重要使命。盱衡當前局勢，兩岸最迫切、最有諮商空間的當屬兩岸貿易問題，我方若虛心檢討，遞出橄欖枝，展現善意，應可讓緊繃的兩岸情勢獲得紓解。

這裡的兩岸貿易問題，就是去年4月大陸對台灣貿易壁壘調查一事，此一調查於去年底公布最終結論，認定台灣禁止2,400多項產品自大陸進口，已構成貿易壁壘，對此我方回應不接受此一調查結果，數日後大陸公布中止ECFA早收清單中的12項產品關稅優惠，相關部會除了表示遺憾，也嚴責大陸此舉是經濟脅迫。

在兩岸如此不友善的氣氛下，陸方於日前點名將研究中止ECFA早收清單中的農漁、機械、汽車零組件與紡織品等關稅減讓措施，我經貿談判辦公室的回應更強烈了，原文如下：「對於中國商務部本日聲稱研究進一步採取中止ECFA早收產品關稅優惠一事，我方鄭重警告中方應立即停止藉經濟脅迫企圖對台介選，否則只會適得其反，進一步傷害兩岸經貿的正常往來…」

多數人可能不太清楚60年來兩岸貿易的歷史，若不明白這個歷程，只在政治情緒裡沸騰，是無濟於事的，兩岸自1949年分隔，隨後30年間金門、馬祖前線可謂兵凶戰危，青年人服役抽到金門、馬祖常被戲稱抽中金馬獎，心情自是沉重非常，在這個情況下，兩岸自然不可能貿易往來。直到大陸改革開放後，1984年我們先開放中藥材自大陸進口，隨著前總統蔣經國於1987年開放國人赴大陸探親，兩岸情勢稍見緩和，1988年才由國貿局首度召開大陸物品審查會議，逐月開放大陸物品進口，至2001年底我國成為世貿組織（WTO）會員前夕，我國開放了57％的農工產品自大陸進口。

2002年元旦我國加入WTO，對大陸物品雖有擴大開放，但並未給予最惠國待遇（MFN），同年年底仍有2,500多項農工產品不能自大陸進口，我國對大陸地區開放比率75.8％，遠低於對一般地區（美、日、韓等所有WTO會員）的開放比率97％。何謂最惠國待遇？國貿局在1992年的GATT答客問第五題寫得很清楚：「最惠國待遇原則，即一般所稱之不歧視、無差別待遇原則，任一締約成員對任何國家之貿易相關措施，必須立即且無條件適用於所有締約成員，此為GATT為擴大貿易目標所定出之第一條原則，亦是達成GATT宗旨的最大支柱。」

我國於2001年WTO部長會議通過我入會案時，如果援引「排除條款」，排除大陸適用最惠國待遇，如今禁止他們2,000多項產品來台灣，是可以的，但我們當年考量援引排除條款可能會使入會案功虧一簣，因此在2001年11月6日部長會議前五天，發布重要新聞資料表示：「如果各國部長在11月11日的會中順利通過我入會案，我方將考慮不對中華人民共和國援引排除條款，並將依據經發會的共同意見，與中國在WTO的架構下，秉持互利互惠的原則，進行經貿交流。」據此，在法理上我們是該給予大陸最惠國待遇的。

20多年過去，多數政治人物已不清楚這段歷史，但當年參與談判的文官有人如今還在部會任職，不該忘掉才是，回憶一下這段入會談判史，我們應該回歸理性，不可再用那些充滿政治情緒的言辭，這些語言只會讓兩岸陷入無窮的紛擾，並帶給台灣莫測的風險，更何況是我們限制人家2,400項，在法理上我們能理直氣壯嗎？試想，今天有個國家禁止台灣2,400項，我們做何感想，不用說2,400項，24項恐怕就會讓我們跳腳了。

回歸理性，我們該怎麼做就很清楚了，即使有國家安全考量，無法一下子授予大陸最惠國待遇，行政院也該儘速成立「大陸物品開放審議小組」，就2,400多項哪些衝擊小，哪些衝擊大進行分析，然後以五年三階段開放、或十年三階段開放，若干敏感性產品則可爭取保留。無論如何，準總統賴清德總要釋出善意，遞出橄欖枝，如此或可讓箭在弦上的ECFA早收清單中止一事出現轉機，此舉不僅讓我們在WTO法理上站得住腳，於兩岸交流有利，對我商也有莫大的幫助。

日前世界銀行發布展望報告指出，今年全球經濟將連續第三年放緩，2020～2024年的全球經濟成長將創下近30年來最糟。若世銀預測屬實，台灣今年的挑戰將是大的，兩岸和平的重要性不言可喻，如果維持台海和平穩定真的是賴總統的重要使命，那麼就從2,400項大陸物品的分階段開放開始吧！