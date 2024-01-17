世界醒醒，認識什麼叫做自作自受的荒謬。

昨天川普在愛阿華州初選奪得歷史性破紀錄大勝，面對同黨4人激烈競爭而他一人獨得超過半數選票，並且具體在各個不同的人口和學歷類別大體都取得領先。

可仔細一看競選廣告開支，川普在愛阿華州僅僅花費了兩名對手德桑提斯和黑利總和的1/4。然而德桑提斯和黑利拿到的票，加起來不過4成，不及川普一人。

我常想，為什麼遠在亞洲也有這麼多和美國沒有利益瓜葛的意見領袖（包括若干美國課題研究專家）會被美國主流媒體洗腦洗到失去客觀判斷力，而始終看不明白，川普的政策、議題以及他的執行力才是他的實力之源，也是他普遍受到共和黨選民歡迎的根本原因。左主媒《紐約時報》最近都已經開始調整口徑，想辦法跟上形勢。

而且，這一年來，川普還擁有黨外奧援。最佳助選員一號「拜登通膨加邊境崩潰」和二號「聯邦和地方司法追殺」，一直共同堅決將他高高舉起、團團圍住，為他助陣。

其實就特定意義而言，川普前前後後根本就是一個不折不扣的「左派荒謬政治」時代的產物。是左派先造就了時勢，丟出了一個權力真空大平原，川普運作成功，借勢上台，左派見狀不妙，大驚失色，結果又罹患了無法取信於右派選民的「歪曲、取笑和打擊川普癥候群」，日日夜夜、上上下下陷入集體瘋狂，大聲疾呼、搖旗吶喊，卻造就了人物川普。

問題是，這個「荒謬癥候群」能取信於美國的獨立選民嗎？獨立選民決定大選！這是拜登和川普接下來的考驗。不過，拜登的挑戰更多，他正在面臨基本盤流失。

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