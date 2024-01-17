昨天黨內開始出現要求朱主席為敗選負責的較大聲音，果然隨之而來的不是真正對敗選的檢討，而是由黨內某些高層、權貴，在敗選人侯市長領銜下，力保主席的論調，充分證實了國民黨「醬缸文化」傳統的牢不可破！

關於這次敗選後，本黨中央高層人士這幾天來的種種怪異行徑，昨天我在記者會中已經做了一些整理，特別是黨主席在敗選後不只沒有依照慣例，請辭下台，為敗選擔起政治責任，反而是整整幾天既不見人，也不聞聲，這難道不是咄咄怪事？

面對本黨目前既不檢討，也不負責的狀況，基層黨員早有眾多不滿。大選敗選人侯市長於敗選後回任市長，固然是理所應當，但既為大選主帥，卻只是空口一句說由他負全責，侯市長可以無檢討，侯敗選人難道不該有檢討？不該有些具體的作為嗎？難道回任市長就是侯敗選人唯一的負責表現？侯市長，我們想請問的是，你一人可以負得起全部的責任嗎？你要如何負責？躹個躬說聲抱歉，然後繼績回去做新北市長，當做一切都沒有發生過，就是你的負責方式？你又要怎麼去負起這個全部的責任呢？造成如今敗選之局，難道真的只有你一個人負責就可以了？這樣一句空口白話，真能對傷心、憂慮的黨員同志交代得過去？

好吧！這些黨內的權貴們不去想想該怎麼跟大家交代的事，好日子我自為之，也就了無愧色地過下去了，反正皇帝不急，急死太監，我們這些黨員們憂慮，也是我們自作多情自找的吧！他們啥事不做，黨員們對他們也沒辦法。但是誰知道，當有人要究責黨主席時，他們倒是很快就急了，馬上跳出來力保，我想請問，像這樣該急的事悠悠忽忽，不該急的事，卻為了向他們這些權貴的「主子」交代，表態效忠，就急成這樣，大家不覺得荒唐透頂嗎？

我們特別想跟侯市長分辨分辨，你就算很想為徵召你的主子護駕，是不是也該想想，在這個時候，該是由你領銜出來講這種話的時刻嗎？你是警界高層出身，我們想請問，當你交付一個任務給你屬下，結果你屬下把任務搞砸了，該不該追究你屬下的責任？又如果說，你屬下之所以辦砸了任務，是因為你交代給他的執行方式就錯了，你該不該自請處分？如果有人要處分你，你屬下卻跳出來說，都是他的責任，不該追究你的責任，這時你覺得你該如何自處？你又覺得你屬下該講這種話嗎？

我們也想特別提醒侯市長，這個時候正是你該好好考慮你作為主帥之一，究竟為什麼會導致全軍被殲滅之後果的，如果你還真的知恥近乎勇，就該好好思考這件事，不是嗎？這個時候黨主席的去留，是該你管的事嗎？就敗選的責任而言，這個時候你跟黨主席其實是連在一起的，你覺得黨主席不該去職，是不是代表他沒有責任？而他沒有責任，是不是也代表你心裡其實也認為你沒有什麼責任？那麼你說你負全責的話，就是在耍我們的囉！

當然，我們最想跟朱主席直言幾句心裡話。今天國民黨會淪落至此，不能說跟醬缸文化無關。什麼是醬缸文化呢？不就是正事不做，專門和稀泥、欺上瞞下，只求利益，不問是非的風氣嗎？在這個敗選亟待檢討，痛下決心改造的時刻，難道主席還要縱容黨內高層搞這種「暖心護主」之舉嗎？難道主席不正是該直面你「作戰失敗」責任的時刻嗎？昨天我說了，在這個黨需要改造的時刻，很不幸的，你就是第一個需要被改造的對象。一位領軍大將，當他把國土都丟失了的時候，是沒有其他藉口再戀棧的，這是千古不移之理，不是嗎？

然而假如本黨從黨主席開始，就依然還是跌在醬缸之中，黨主席不肯面對敗局擔起責任，只一味在醬缸中繼續混下去，權貴們也跌在醬缸中，繼續粉飾太平，那麼本黨的覆亡就在你我的眼前，套句老話說，這真的「無待蓍龜」的事！如果我們好好講就是講不聽，黨高層就是依然故我，那就請原諒我們只能如此直言以告了！

為何社會上對本黨的印象不好？為何年輕人不願意加入本黨，不就是本黨的醬缸文化讓他們反感，讓他們怯步嗎？如果本黨現在年輕人好的不學，就學這些腐朽的醬缸文化，本黨還有能感動人，還能有未來嗎？

醬缸文化已經在幾十年前，讓我們丟掉了大陸，也在二十幾年前，讓我們在台灣丟掉了政權，更讓我們在這八年中，連續嚐到了敗戰的苦果，如果還不知道問題所在，繼續讓「醬缸」擴大污染，大家就等著被丟到歷史的灰燼中去吧！杜牧的阿房宮賦，最後一句話說「秦人不暇自哀，而後人哀之，後人哀之而不鑒之，亦使後人而復哀後人也。」朱主席，知道我們沈痛的心情嗎？（作者為孫文學校總校長）

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