國民黨總統大選又輸了，青壯派前國民黨發言人蕭敬嚴、張亞中忍不住率先發難要求黨主席朱立倫下台負責，不過，隨後引來更多的地方民代挺朱，認為國民黨這次立法委員戰場選得不錯，未來朝小野大，國會戰場、布局2026地方選舉更重要。

開票後確認敗選，朱立倫遭黨內逼宮，挺朱派拉出3道防線，認為立法院席次較上屆增加15席、侯友宜一肩扛下敗選責任，以及最後關頭前總統馬英九冒出「兩岸關係，只能相信習近平」，對於選情殺傷力太強，所以透過發言人傳達「要支持彼此、勿分化彼此」訊息，意即黨主席朱立倫非戰之罪，不須辭黨主席。

回顧2022年1月的四大公投覆沒與立委補選（顏寬恒）、罷免（林昶佐）雙輸，國民黨主席朱立倫第一時間也是透過黨發言人凌濤既切割又全部承擔「前任者的任務」也引發下台負責爭議；與今次敗選，同樣是透過黨發言人放話「不下台」立場，放任挺朱派、反朱派，戰成一團，場景雷同。朱立倫這種態度，只會讓更多選民看衰國民黨。

實言之，如果按照前任吳敦義為2020總統大選敗選下台負責的標準，侯友宜得票數比韓國瑜還少了85萬票，黨中央哪裡有臉說「團結」呢？哪裡有臉說「路線是對的、改革的方向是對的，只要持續改革一定能吸引年輕人的支持」呢？吳敦義辭了，朱立倫該不該辭呢？

再說《德國之聲》報導馬英九「信習說」，遭民進黨、綠媒鋪天蓋地絞殺，國民黨、侯陣營選擇不邀馬英九出席最後一夜的大團結造勢活動，冷冷看著綠營操作「馬維拉」大屠殺，又有何顏面說「團結」呢？兩岸關係「信習、信拜、信川」本來就是真理愈辯愈明之議，況且同樣是《德國之聲》專訪賴清德競辦發言人趙怡翔說「台灣人已無法接受和平統一」，連外媒都擔心觸犯大陸《反分裂國家法》政治紅線，國民黨卻安靜不語，怎麼不學學民進黨的空軍鋪天蓋地撻伐呢？

在2022地方選舉大勝時，就已經有黨員懷疑朱立倫籌組非綠大聯盟是長他人志氣、滅自己威風，除了他個人吸引鎂光燈之外，實在看不出國民黨有向無黨籍郭台銘、民眾黨柯文哲招手的必要？當郭台銘不服國民黨「納郭」初選民調公平性，憤而投入獨立參選連署，也給了郭台銘和柯文哲動搖藍軍地方派系的方便門，外界已蓋棺論定「藍白不合」是兩敗俱傷，再難破鏡重圓。

從頭到尾不看好「藍白合」的金溥聰豪氣干雲說國民黨要「挺著胸膛倒下去」，這句話正好送給卸責、戀棧的朱立倫。

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