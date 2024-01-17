AIT主席羅森伯格表示，聯合國2758號決議文，一、沒有決定台灣的地位；二、沒有排除任何國家與台灣建立外交關係；三、沒有排除台灣有意義的參與聯合國體系。

羅森伯格講這一些都是廢話！

沒有排除台灣參與聯合國體系嗎？美國卻從未提案讓台灣當觀察員，也從未支持台灣參加IMF等組織，IMF還是美國主控下的聯合國體系，美國是IMF內唯一有否決權的國家，卻排除台灣只讓中國大陸參加。

換言之，美國自己把台灣排除在聯合國外，話說是中共打壓，美國也怕中共打壓的話，就會變成中共打壓是合法合理的，更證明2758號決議文的效力，確實存在。

什麼叫「有意義的參與」？台灣只能用「地區」的身分參加WTO，不能用「國家」的地位參加WHO、IMF等聯合國體系組織，這不就證明2758號決議文的威力，羅森伯格裝什麼傻？

再說，真的沒有排除任何國家與台灣建立外交關係嗎？美國不是早就在1979年，排除了自己與台灣的外交關係嗎？任何國家要與台灣建立外交關係，不就都要與中國斷交嗎？這就是2758號決議文所產生的一個中國原則，美國都不敢違反，還能剩下幾個國家敢違反？

最後，談「台灣的地位」，表面上2758號決議文確實沒有提到台灣的字樣，但好像讀過很多書的羅森伯格，也不要裝傻。

2758號決議之前有兩個修正案，第一個修正案是美國所提的「兩個中國」案，已經被聯合國大會絕對多數否決，「中華民國」的國家地位也被否決。

第二個修正案是沙烏地阿拉伯所提的「一中一台」案，更被聯合國壓倒性的多數否決，「台灣」的國家地位也徹底被否決。

聯合國2758號決議案通過後，一個中國原則就此確立，這就是台灣的法律地位，台灣是中國的一部分，1979年美國用斷交行動接受了，2024年美國只剩一張嘴巴，要不然，美國帶頭違反看看？

當然啦，中國大陸現在不是「康熙」，所以沒有要武力統一台灣。但中國大陸現在也不是「光緒」，也沒有要割讓台灣給美國或台獨。中國大陸現在只想當「同治」，與美國和台獨「共治」台灣。

這些論點，美國、中國、台獨聽起來，都很刺耳，但確是鐵錚錚的事實。（作者為前立委）

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