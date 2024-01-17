大選後，拜登立刻說不支持台獨。但是，火速派一個前高官代表團來台灣。同時，諾魯跟台灣斷交。理由是根據聯合國2758號決議文，改承認北京代表中國。

這什麼意思？就是台灣所有的邦交，其實承認的都是中國。只是以台北為中國的代表。所謂跟台灣斷交，其實是不再承認台北代表中國，而是改承認北京代表中國。因為，國際法上，台灣不是一個國家。各國要跟「台灣」建交，台灣得要在國際上，有「國家」的身分。沒有國家身分，怎麼建交？

跟美國代表團來的AIT理事主席羅森伯格，卻直接在台灣跳出來，直接說你諾魯錯了。說聯合國2758號決議文，根本不包括台灣。羅森伯格的意思，就是說中國不包括台灣。這當然就是台獨論述。所以，拜登跟AIT，玩的是兩面手法。

AIT的說法，根據的是美國國會，在2023年7月，通過的《台灣國際團結法案》，內容就是說，「聯合國第2758號決議無涉台灣」。這個法案，就是用美國國內法，突破「一個中國原則」。

就是在搞美國支持台獨用的「台灣地位未定論」。

一方面美國行政官僚，包括拜登，說反台獨。另一手，國會不斷通過一個又一個挺台獨，挾制中國的法案。美國用國會，反聯合國2758號決議文，讓美國官員可以有所本，好配合台獨。包括國務卿部林肯，恭賀賴清德。

美國國會的水準當然不怎樣。因為2758號決議文的文字，沒有出現台灣，不是因為不涉及台灣。而是因為，台灣就是中國的一部分。

聯合國在1945年成立的時候，中國是創始會員國，還是五個常任理事國之一。當時中國是蔣介石代表的國民黨執政，國號是中華民國。1949年，國共內戰下，國民黨退到台灣。99%中國領土，由共產黨取得。但是，中國在聯合國的席位，還是蔣介石在台北的代表，直到1971年2758號決議文為止。整整22年，由台北的蔣介石代表中國。

這代表什麼？這代表聯合國承認台灣是中國的一部分。代表聯合國在中國內戰中，承認蔣介石代表中國。不但沒有任何國家，認為台灣不是中國的一部分。北京跟台北，對於台灣是中國領土，也毫不質疑。雙方爭執的，在國際鬥爭的，一直是，誰才代表中國？所以，2758號決議文，當然不會去寫，台灣屬不屬於中國。因為不必講。

美國圍堵中國，是從二次大戰之後開始的。包括琉球竟然變成日本領土，包括以各島鏈圍堵中國。包括美國主導的《舊金山和約》中，日本講的居然是放棄台灣。而不是像開羅宣言寫的，「歸還中國」。美國用心之深刻，簡直讓人毛骨悚然。

美國現在對付中國，是以國會作引擎，源源不絕的發動，作各種反華決議，反華法案。

台灣，是反華最有效的核武器。美國會加足馬力，用國際力量，用那些老八國聯軍，加上地緣政治。不斷玩擦邊球，幫助台獨走出去，玩「國會外交」。當中國質問，美國就雙手一攤，說我管不了國會。美國，不會放過台灣。（作者為作家）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※