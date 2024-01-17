選後柯文哲發文解釋民眾黨內參民調，何以跟選舉結果差這麼多，但顯然他還是沒能正確解讀民調。我是真的建議，民眾黨花那麼多錢做內參民調，不如直接去看TVBS與ETtoday的民調就好，省下來的錢可以去做別的事情。

柯文哲的選票不是以年輕人為主，而是只有年輕人的選票，因此他的支持度由於年輕人很多是純手機族，手機門號又太過氾濫，而變得很難估計。怎麼辦？很簡單，賴清德與侯友宜的支持度沒有這樣的問題，因此，全部支持度減掉賴侯，剩下的就是柯文哲，或者，從各年齡層支持度也可以看出，柯文哲在50歲以上的支持度幾乎是零，40歲以下有一半支持度，因此總支持度就是一半的一半，也就是兩成五。

選後，有人，包括柯文哲身邊的人與一些評論家說，喔，柯文哲雖敗猶榮！不用為了藍白合犧牲價值！當第三大黨也不錯！可以成為立法院關鍵少數！

是嗎？柯文哲自己是這樣想嗎？他放棄台大名醫不做，從政撩落去，就只是為了成為第三大黨嗎？

顯然就不是嘛！他從政，尤其是一下子就選上台北市長，當然就是為了當總統嘛！

怎麼會說，藍白不合，有第三大黨可當，也是不錯？

大錯特錯！

選後柯文哲最該反省的是，藍白合、當副手，才是當初的正確選擇，讓它破局才是錯誤的，而破局的原因就出在他自己有些三心二意，加上旁邊的人在那邊起鬨吆喝，而踏出了錯誤的一步。

旁邊的人，用錯誤的民調，讓柯文哲以為單獨參選也可能勝選，這根本是，一秒鐘就必須當場痛斥那些幕僚的糊塗行徑，認清自己不可能獨自當選的現實，而不是跟著幕僚起舞。

有人說，柯文哲不是歷史罪人！因為，即使他不選，賴清德也會當選，柯粉不會投給侯友宜！

確實如此，只是，柯文哲如果願意藍白合，至少就會有副總統可當，而下一步就可能選總統，這才是比較理性的選擇。

現實狀況是，國民黨與民進黨就是有基本盤，柯文哲若不跟他們其中之一合作，絕對不可能當選總統。

2024不可能，2028亦然。事實上，柯文哲的總統選舉支持度，在2020，就是兩成五了，不信可以去翻出4年前的民調來看，而且支持度結構就是只有年輕族群，中老年幾乎是零。

所以說，嗯，2028，柯文哲以為自己有機會當選總統，因為年輕人會長大，越來越多年輕人支持他，就會當選！

我說，不會的！2028，你的總統支持度，頂多就是兩成五，只會更少，不會更多，除非，你願意藍白合。

從這次立委選舉可知，台灣的選制，已經讓小黨完全沒有生存空間了，小黨連一席區域立委也選不上，這是因為藍綠已各有將近三成五的基本盤，而中間選民頂多就是三成到三成五，於是在三腳督之下，不只總統選舉，連立委選舉也不會有第三勢力的空間。

除非，與第二大黨合作。

選後，一些似乎是柯文哲支持者的年輕人，在那邊講什麼選舉不公云云，然後選前也有很多人相信柯文哲的民調就是第二，而且差賴清德不多，可見他們的政治判斷力大有問題，就只是支持一個看起來比較新潮的候選人。

據說在中學校園，你若說支持賴或侯，尤其是侯，就會被另眼看待，而柯文哲的選前造勢之夜，其實有很多尚無投票權的高中生參加。

這意味什麼？就是把選舉當成另一種流行時尚而已，欠缺深刻的政治分析、判斷與主張。

後生可畏，問題是，如果只是把支持候選人跟支持影視偶像當成同一回事，斯亦不足畏也已。

柯文哲旋風，跟韓國瑜旋風，都是近年因為網路興起以後，當代政治的民粹現象之一，你看川普又要東山再起了，也是這樣的因素，而年輕人，特別容易被民粹風潮影響，甚至是興起的主因。

光靠民粹，不足以成大局，除非，背後有足夠基本盤的支持。柯文哲如果2028，還是鄙夷藍營，不願意藍白合，選舉結果只會更慘而已。（作者為作家）

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