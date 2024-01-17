2024大選最主要意義在台灣本土政權的確立，以台灣意識為號召的民進黨可能長期執政，連續3次敗選的中國國民黨已失去逐鹿中原的企圖心，民眾黨同樣是台灣本土政黨。3個政黨的差別只在與中國大陸的關係，國民黨與中共有傳統的友誼和互信，可以合作；民眾黨願意與大陸合作，但政治基礎薄弱；民進黨追求台獨，雙方相互敵對，造成台海兵凶戰危現況。

舒緩兵凶戰危 守住現狀

但不能否認，民進黨深知法理台獨等於自殺，從陳水扁到蔡英文，台獨只是立場宣示，可以說但不可以做。蔡英文比陳水扁沉穩，執政近8年以「中華民國憲政體制」為體，「抗中保台」為用，終於打破台灣民主化將近40年來8年一次的「政黨輪替魔咒」，民進黨政權可望延續4到8年。國民黨已失去對年輕人的感召力，除非徹底改造，贏回政權機會渺茫。

蔡英文2016年勝選時對大陸承諾，會在92年兩岸兩會會談的歷史事實與求同存異的共同認知、中華民國現行憲政體制、兩岸協商和交流互動的成果、台灣民主原則及普遍民意的基礎上與大陸互動。7年多來雖然對內「去中國」、對外「倚美抗中」，造成兩岸關係惡化，但中華民國憲政體制未變，台海現狀算是守住。2020年大選勝選演說，又大膽承諾，要打破「政黨輪替魔咒」，讓民進黨2024繼續執政，4年後她的承諾再度實現。兩次競選兩大承諾全部實現，她可望成為台灣民主化後高聲望的卸任總統。

不過，民進黨贏得並不漂亮，立法院不再過半，若非藍白合破局、侯友宜太弱、柯文哲一人政黨窘態畢露，賴清德不可能勝選。競選期間，台海兵凶戰危、民進黨貪汙濫權兩大議題，獲得選民高度認同，加上7年多來低薪、高房價問題更嚴重，近3年物價飛漲，年輕人生活愈來愈艱困，年輕選票大量流向民眾黨，賴清德只得到40%基本盤支持。賴清德雙少數格局不但未來4年舉步維艱，蔡英文的歷史地位也未必能夠確認。

民進黨貪汙濫權問題，因朝小野大，立法院制衡功能可望重振，應能受到節制，剩下就是兩岸兵凶戰危如何舒緩的問題。至於低薪與高房價，只要兩岸不再相互敵視，恢復友好互動，就不難找到解方。可以說兩岸關係是台灣關鍵議題，兩岸關係好，台灣會更好，兩岸關係壞，台灣不會好。所謂兩岸關係好，並不表示要向大陸投降，接受中共統治，而是找出兩岸好好相處的永久和平之道。

調整兩岸政策 恢復交流

自2016年民進黨執政、2018年中美貿易戰爆發，兩岸關係已出現質變，不再是單純的兩岸之間的關係，更不是「中美台三邊關係」中的一環，而是附屬於中美關係的次關係，兩岸關係由中美互動決定，台灣漸失去自主性。這一點，從選前美中頻繁高層互動所傳遞的訊號、美國政學界對賴清德「務實台獨」的擔憂，選後拜登第一時間表態「不支持台獨」，並火速派代表團抵達台北，可以看出拜登政府對賴清德當選與台海穩定的戒慎恐懼態度。

觀察大陸對台政策，即使中美關係緊張、兩岸關係惡化，但中共堅持「和統」不變，並致力於「第十四個五年規畫和2035年遠景目標」的實現，習近平在與拜登會談時明白表示，沒有所謂2027年或2035年的動武計畫，「沒人跟我說過這事」。可以預判年底美國大選揭曉前，台海不會「地動山搖」，賴清德政府應可順利過度，蔡英文也可以在掌聲中光榮下台，甚至可能還有足夠的影響力在幕後指點江山。

不過，這不表示兩岸無事，更不代表蔡英文能成為最受歡迎的卸任總統，畢竟兩岸關係變數太多，尤其在中國崛起、美中激烈競爭格局下，台灣若一面倒依賴美國保護，由美中互動決定自己的命運，這和晚清「人為刀俎我為魚肉」的境遇差別幾希？台灣未來怎麼可能好？

大選結束，勝選光環會讓蔡英文聲望大幅提高，她若能善用任期最後4個月，在兩岸政策上做出適度調整，至少在兩岸民間交流問題上有所作為，展現台灣的主體性，她的歷史地位當可毫無懸念確立下來。