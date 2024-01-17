國父孫中山先生曾說：「有道德始有國家，有道德始成世界。」信哉斯言！但是，對於一心一意否定禮義廉恥與人倫道德的台獨分裂主義者而言，中華民國的一中憲法卻是尋求獨立與道德解構的重要障礙，而中華民族的社會倫理與公民道德則是阻止他們推動文化革命、掠奪政經資源的攔路虎。這也是道德虛無主義與政治民粹運動面對的最大敵體。

但公道自在人心，缺乏人倫道德與社會正義的支撐，政治人物窮盡一切手段竭澤而漁、以權謀私，至多只能掌控政權，威行專政；卻不可能建立起真正的自由民主與憲政權威，更無法建立道德的有機體，構築一個被世界各國接納並承認的國家。這是台灣面臨的道德困境與生存危機。

近年來，願意建交的友邦愈來愈少，而且不斷銳減。但戰爭的威脅卻如影隨形，兵凶戰危，如履薄冰！英國《經濟學人》雜誌認為台灣是「全世界最危險的地方」。全球最大的政治風險諮詢公司「歐亞集團」近日指出，台灣執政者唯命是從的美國，2024年面臨的最大風險是「美國與它自己進行的一場戰爭」，這凸顯了美式民主的深重危機！如果台灣要靠自顧不暇、自亂陣腳的主子求取安全的保證，豈不是緣木求魚，自貽伊戚？

質言之，自由民主的權威須建立在憲政、公義與道德基礎上，卻不能依賴權謀、機巧與詐術。但我們在台灣看到的現實卻是：

一、違背「多數決民主」與「多數統治」原則，出現少數總統和少數政府的異化現象。這次大選賴清德只獲得4成選民支持，卻想勝者全拿。民進黨是立法院第二大黨，竟成為排序第一的執政黨。這明顯違背基本的自由民主原則，反映的是不公不義的「少數執政」和「多數在野」。

二、中華民國憲法增修條文第四條指出，「中華民國領土，依其固有疆域，非經全體立法委員四分之一之提議，全體立法委員四分之三之出席，及出席委員四分之三之決議，提出領土變更案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，不得變更之。」但執政者卻未經上述正當程序，自行變更領土範圍，杜撰「中華民國台灣」一辭，並據此否定憲法一中原則。這是明顯的違憲與非法，也正是它口頭唾棄的獨裁專政！

三、執政者違背憲法158條之規範，「教育文化，應發展國民之民族精神、自治精神、國民道德、健全體格、科學及生活智能。」它不但否定中華民族的民族精神與國民道德教育，而且還進一步透過課程大綱的改造，否定傳統倫理與公民道德，將「禮義廉恥、國之四維」排除在義務教育課程之外。

四、憲法增修條文開宗明義規定「為因應國家統一前之需要……增修本憲法條文」，但執政者卻排除「國家統一」的原則。賴清德本人公開否定「和平統一」，寧為台灣招來戰禍威脅。這不但扼殺了憲法規範與憲政民主的正當性，同時也違背國家統一的文化傳承與道德宏規。這是政治人物的虛無、短視與荒謬，也充分說明「不道德無以成國家」，「無道德自絕於天下」！