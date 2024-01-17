高端疫苗的保密合約，在在野黨的催促下，終於在總統大選塵埃落定後，經高端董事會同意下，由疾管署署長對全民在網上公布了全部58頁的合約。

細看這合約確實與國內一般公共工程的合約規範並無差別，尤其這個合約是在中央流行疫情指揮中心成立期間訂定的防疫物資採購案，合約中的價格、付款方式外人都無從置喙，因為可以跳脫採購法的規範，由徵用的方式執行。也就是說政府愛怎麼付錢就可以怎麼付錢，都是合法，只是不見得合理就是了。

但是中央流行疫情指揮中心並沒有賦予衛福部放棄監管高端疫苗品質的責任，政府只要能完全照著合約對高端疫苗廠的生產監管、不良品的減價收受、接受立法院的預算監督、廠商沒法履約的處分，樣樣都能堅守合約的話，高端疫苗給國人及世界的印象絕對不是現在這個概念。

所以，在野黨民意代表一直要求高端疫苗合約必須解密，就是為了要查政府到底有沒有對高端監管失職，絕對不是在找高端麻煩。

政府對於想要扶植的產業給予優惠，無可厚非。但怎麼給優惠，關係到給優惠時是否會斲傷了產品的品質。政府對高端就是個標準「揠苗助長」的案例。政府確實可以用加速審核流程來優惠產業，但絕對不能以縮減流程，或改變流程來損傷產品的品質。

像前陣子傳出的高端錄音檔中，臨床試驗效果不好確實可以改變疫苗劑量，但就必須重新送審，在倫理委員會同意後才得以變更。絕對不能縱容廠商說變更就變更，這絕對是砸招牌的事。

又比如高端在疫苗過渡到大量生產時，曾經出來了一批不合標準的「瑕疵品」，政府又如何處理了呢？銷毀、減價收購、或勒令重作？這在合約中都有規範，現在解密了總得給老百姓一個交代吧！合約解密之後，就請反對黨的立委諸公，不妨按圖索驥，對政府監管不力，而最後迸出問題的部分，深入探討，絕對能抓出政府監管失職之處。

所以最不希望高端合約解密的單位就是政府，在選前賴清德拋出這議題後，推拖拉的是政府。高端沒有不解密的權利，政府若要走程序，這是可以被接受的。但是政府就緊張了，尤其是主事的衛福部，深怕沒有按表操課的事，被媒體與民代用用放大鏡看出來，就有人要掉烏紗帽了。

政府扶植國產疫苗廠天經地義，對於一個40億的重大投資案，足夠造出另一座護國神山了。就是因為政府監管縱容、放水，40億得到的只是個疫苗充填廠，沒有辦法成為台灣未來生技產業的領頭羊。如果民進黨政府是個知道守法的政府，有這樣標準的工程合約，加上指揮中心的加持，相信即使政府還是選擇了高端，也不會是今天如此狼狽的局面。

（作者為中華民國防疫學會理事長）