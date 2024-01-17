大選結束，綠營仇中、恐中還沒結束。寧夏夜市即將舉行「科目三舞蹈競賽」，竟引來親綠陣營一片撻伐，台語歌手大罵這是「敗壞風氣」，甚至還有網友擔心這會「舞統台灣」，玻璃心碎滿地。

人稱抖音神曲的「科目三」，起源於廣西的一場婚禮表演，魔性音樂加上舞蹈簡單，在各路網紅的推波助瀾下，造成流行風潮。據傳廣西人一生會經歷3場考試，科目一是唱山歌，科目二是吃米粉，科目三是跳舞。這就是此舞被稱為科目三的由來。

近日「科目三」也在台灣流行起來，為吸引更多年輕顧客，寧夏夜市日前公告將舉辦「科目三」舞蹈競賽。其實這是一個規模很小的活動，只開放20組報名，獎品也頗陽春。這樣一個小眾的比賽，竟能引來泛綠營陣滿滿的「芒果乾」，真是叫人傻眼。

日前在進行選後檢討時，民進黨黨內有聲音要求政府要禁抖音。他們認為，這次大選民進黨立委席次一口氣掉10席，關鍵因素正是流失了年輕選票，而年輕人之所以會跟民進黨愈走愈遠，就是因為抖音、小紅書的洗腦，所以禁用這些大陸影音平台才是治本之道；事實上，早在去年8月台灣基進黨就已經公開要求民進黨政府必須全面禁抖音，獨派人士早就看抖音很不順眼了。

「科目三」在網路上火紅只是一個短暫的現象，過一段時間就自然會褪流行；而抖音、小紅書也只是提供網友發表作品的平台，難道禁了抖音，網友就不能在臉書、YouTube等進行短影音的創作、傳播嗎？看來，賴蕭配4成的得票率還是太高了，綠營才會繼續肆無忌憚對抗年輕族群的次文化，不把年輕世代完全推開就不甘心啊！