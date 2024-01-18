熱鬧烘烘的選舉終於結束了，這次我這位85歲的老人，居然也出來參選不分區立委，不可思議吧！我30年前就在台北市北區參選立法委員，第一高票當選，同區參選的還有民進黨大將陳水扁及謝長廷等人。當選立委，我努力問政，民意調查，曾被選為問政第一名的立法委員。事隔30年，85歲且有攝護腺癌的老人，怎麼又出來選立委呢？躺著想，都知道事必有因吧！

30年前我與趙少康等人因反對李登輝的黑金政治，退出國民黨組織新黨，曾是國會第三大黨，後逐漸沒落。上屆不分區立委得票只有1.04％，沒有了政黨補助，經營十分艱困。2024年不分區立委選舉，希望得票能超過3％而獲政黨補助，如選得好，且有不分區立委席次。這是現實性的原因，更重要的原因是藉由新黨不分區立委的高票，讓海峽對岸知道，主張兩岸和平統一，在台灣仍然大有人在，不然30年如一日，堅持和平統一的新黨這次為甚麼能獲亮麗成績呢？

但是事與願違，這次新黨不分區立委選舉可以以「慘敗」來形容，搬出王老先生也無濟於事，這證明和平統一在台灣沒有票，也就是說：絕大多數人心中是反對和平統一的。多數台灣人民，認為台灣與中國是兩個國家，大家能和平相處最好，否則兵戎相見亦在所不惜。台灣軍事預算不斷增加，大量購買美國武器，總統候選人個個去美國朝拜，甚至去拜奴役台灣50年的日本。力行備戰，兵役期開始延長為一年，拿著掃把也要跟中國幹到底。

這種氛圍愈來愈嚴重，在各主要政黨裡，為了選舉，他們早已看出這種現象，主張和平統一沒有選票。所以連最應負有統一理想與歷史使命的國民黨也放棄統一，而步向台灣獨立之路。國民黨在競選中明確的宣示，他們主張兩岸和平但不主張兩岸統一，這真是駭人聽聞的轉變，怪國民黨嗎？也沒辦法，因為和平統一沒有票。

這次總統大選，國民黨雖轉向獨立，但總統選舉仍然慘敗。民進黨賴清德輕鬆當選，賴一些為人詬病污點，直到選完也沒有洗清，他也沒有什麼動人政見，卻能高票當選，因為民進黨明確主張台灣獨立，已有數十年歷史，人民深信不疑。國民黨雖轉向主張獨立，但比賴大爺的民進黨當然差太多，選舉敗北早在預料之中。民眾黨的柯自稱原是深綠的，所以台灣現在是一片綠油油！

台灣這片綠油油，看在中國大陸人民眼睛中，又是何種景象呢？中國14億人對台灣並無所求，但有一求是任何景況都不能改變的，那就是祖國統一。兩岸統一這種信念愈來愈強，幾乎到了不惜犧牲一切，也要完成的使命。中國領導人，對此知之甚詳，他們深深瞭解，如果在其任內完成統一大業，非但在中國留名千古，且會成為世界偉人。

中國領導人及14億人民，他們念茲在茲的時間到了。一方面是他們的能力到了，另一方面是綠油油的台灣讓他們知道，上天給他們完成大業的機會到了，大家就等看看吧！

我一向主張和平統一，可是現在看來和平統一應是沒有指望了，心中難過，欲哭無淚，但若天意如此，夫復何言！？

編輯人語

廁身新聞界逾50載有餘，遍及所謂政要，歴經閱人無數，真掩鼻而過者，不知何以所措 ! 但見得王建煊先生鮮少可比，正是聖經所說：「就是行為正直、做事公義、心裡說實話的人。」

芸芸眾生，「當東而西，當啄而飛，隨飛隨啄，群雌粥粥」，任人嘈雜喧嘩詖辭。反觀，王建煊酷愛說實話，做實事，為人信實，故而《優傳媒》特藉「大義覺迷」四字，解「大義直言，覺知迷思」之意，邀以專欄；並與同好傳媒紛紛連袂，共襄盛舉。

自6月1日起每周四見刊。且不言是否震聾發聵，但望各方有心之人投石入水，絲絲漣漪；趨行接近，飛逝遠颺。以饗讀者。

～～周天瑞 識

（作者為前監察院長，本文原刊《優傳媒》，授權中時新聞網刊登）

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