日本防衛省統合幕僚監部罕見於1月15至17日先後公布，發現共軍電子偵察船/795、共軍作戰艦2艘/151與549等於1月12至13日、16日經宮古海峽往返東海及西太平洋，14日至17日美航母「卡爾文森號」航母領軍8艘美日韓作戰艦在東海海域進行聯合防空反艦反潛等科目演練，以反應近期北韓導彈試射與軍事威懾。

共軍作戰艦與電子偵察船等係針對美日韓在東北亞、美日韓澳印5國16至25日在美國關島實施「海龍」（Sea Dragon）聯合反潛演習等進行跟監與情蒐任務；另共軍北部戰區於黃、渤海域進行軍事演習以為因應。

首先，美國總統拜登、日本首相岸田文雄與韓國總統尹錫悅於去（2023）年8月18日，在美國馬里蘭州的「大衛營」（Camp David）舉行三國領袖峰會，促成美日韓在原《日美相互合作與安全保障條約》及《美韓共同防禦條約》防衛架構下，新的軍事合作態勢以共同應對北韓軍事威脅（請參考20231023美日韓聯演 F-22、B-52上場秀肌肉）。

去年11月26日美國「卡爾文森號」（USS Carl Vinson CVN-70）航母、「史特雷特號」（USS Sterett DDG-104）和「基德號」（USS Kidd DDG-100）驅逐艦與日本「霧雨」號護衛艦及韓國「世宗大王」號驅逐艦三國海軍就曾在南韓濟州島東南海域，進行模擬應對北韓核武威脅的防空演練和海上機動演習（請參考20231208共軍情蒐船現蹤 美軍P-8A起飛）。

本次15至17日美軍出動「卡爾文森號」航母、提康得羅加級飛彈巡洋艦「普林斯頓號」（USS Princeton CG-59）、勃克級驅逐艦「基德號」及「史特雷特號」，日本派遣日向級直升機護衛艦「日向號」（DDH-181）、神盾戰鬥系統金剛級護衛艦「金剛號」（DDG-173），南韓派出世宗大王級驅逐艦「世宗大王號」（DDG-991）、忠武公李舜臣級驅逐艦「王建號」（DDH-978）等9艘主力艦共同參與包括彈道飛彈資訊共用訓練、海上攔截訓練、反潛戰訓練、導彈聯合預警、飛行器跨甲板起降等科目聯合演訓，以回應北韓本月14日下午首次試射一枚新型中遠端固體燃料彈道導彈等軍事威懾。

另共軍北部戰區於1月16日0800時至1400時在葫蘆島以南之渤海、範圍967 平方公里六點連線進行軍事演習、1月15日0500時至1700時在大連西南海域、範圍357 平方公里四點連線進行軍事任務、1月14日1600時至21日1600時在大連以南至西南等四點連線、範圍1146 平方公里進行軍事任務等以為應對。

其次，依據日本防衛省統合幕僚監部1月15日公布，共軍海軍電子偵察船795於1月12至13日動態。隸屬共軍東部戰區駐舟山定海偵測船大隊，815A型電子偵察艦795於1月12日由東海向東南航行，13日經宮古海峽進入西太平洋，同日稍晚折返東海。推斷為電子偵察美航母「卡爾文森號」航母編隊進入西太平洋，隨後立即折返東海，轉往美日韓三方海上聯演海域，南韓濟州島南方海域執行情蒐任務。

原駐海南三亞亞龍灣第9驅逐艦支隊055型萬噸級驅逐艦遵義號/107、駐廣東湛江第2驅逐艦支隊 052D型驅逐艦桂林號/164、駐廣東湛江偵察船大隊815A型電子偵察船天王星號/793等，在1月10日晚間、11日凌晨通過巴士海峽最南端的巴林塘海峽進入西太平洋，一路跟監美海軍尼米茲級的「卡爾文森號」（USS Carl Vinson, CVN-70）航空母艦與「基德號」和「史特雷特號」驅逐艦後，不排除轉往關島附近海域從事情蒐美國、日本、南韓、澳洲與印度等5國於16至25日在關島進行年度「海龍2024」（Sea Dragon 2024）聯演，亦或從事遠航訓練後折返；期間台灣周邊海域共艦艘次由6艘減至3艘次。

最後，日本防衛省統合幕僚監部在1月16日公布，共軍作戰艦/151、549於16日由東海經宮古海峽進入西太平洋。這2艘隸屬於共軍東部戰區海軍駐浙江舟山第6驅逐艦支隊052C型驅逐艦鄭州號/151、054A型護衛艦常州號/549，或許有可能前往菲律賓海與前項共軍南部戰區海軍遠海編隊3艘進行海上聯演與紅藍對抗（請參考0110共軍武直10越台海中線 疑應對美艦護台？）。

然依據共軍東部戰區海軍駐浙江舟山第3驅逐艦支隊所屬054A型護衛艦南通號/533、956E型驅逐艦杭州號/136，曾於1月2日共軍「2024年新訓開訓」後次（3）日由東海經日本奄美大島北部海軍進入西太平洋進行遠海訓練，1月7至8日由西太平洋經宮古海峽返回東海之經驗。共軍151與549遠海編隊將於西太平洋演訓5天左右折返，完成第3支隊年度軍事訓練。

（作者為中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會研究員、文化國發所博士）

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