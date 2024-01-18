外交部17日發布新聞稿，駁斥澄清媒體有關我國援助立陶宛12億美元的報導。外交部聲稱：國發會於111年1月成立10億美元的「中東歐融資基金」，以及2億美元的「中東歐投資基金」，委由專業機構管理，就高科技新創產業進行投資。

外交部強調，兩項基金對台灣與中東歐國家企業開放申請，迄今已針對捷克、斯洛伐克及立陶宛等國廠商，包括前往各國投資的台灣企業，進行多筆貸款與投資。兩項基金性質並非國際援助，更非所謂對立陶宛金援。

外交部的說明，是欺騙沒有外交工作實務經驗的國人。

第一，由政府預算設立基金，協助廠商企業赴特定國家投資，其性質就是國際援助。外交部聲稱兩項基金性質並非國際援助，更非所謂對立陶宛金援，是唬弄不懂外交實務的國人。

第二，我政府早在多年前分別在捷克及斯洛伐克設置代表處。雖然政府沒有設置投資基金，但已有若干台灣廠商自費前往兩國投資設廠。駐立陶宛台灣代表處設立後，政府立即設立12億美元的投資基金。顯然是為立陶宛量身打造，拉著捷克與斯洛伐克轉移焦點掩人耳目。

第三，即使這12億美元的基金不是全部投注在立陶宛，外交部也否認是金援，但政府設立12億美元的投資基金是事實。我邦交國都看在眼裡。他們不會去查證細節，只知道我政府設置了這項基金用於非邦交國。因此巴拉圭前總統阿布鐸才會在2022年9月公開表示，希望台灣有10億美元是在巴拉圭投資。

其實外交部此時根本不必理會輿論的批評。反正賴清德已經當選下一任總統，對民進黨政府所作所為不滿的人又能怎樣？

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