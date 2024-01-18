賴清德說是退出新潮流了！嗯，大家以前都是聽說，現在可以確認，你真的是新潮流的一員了。賴清德幾乎沒談過新潮流，邱義仁等新潮流大老也沒談過賴清德，有機會不妨讓大家知道一下，到底賴清德怎麼加入新潮流，還有，在其中如何涵養自己，成長茁壯，在思想與行動上受到了什麼啟發與激勵，才能成就一個台灣總統？

只知道，賴清德選前在總統選舉辯論會上，對於其他兩位候選人攻擊新潮流，升起了護衛它的不平情緒，可見他相當愛護這個他所屬的團體。

賴清德是第一位新潮流出身的總統，這是他們自1984年創立以來，如今剛好滿40年，一個政黨次團體運作成功，並為民主政治栽培領導人才的最好禮讚。

新潮流的名稱，來自於他們編輯的黨外雜誌《新潮流》，我在網路上找了好久，終於找到有人把舊雜誌貼上網路了！我高中時代買了好多，可惜都沒有保存下來，它是我最喜歡的黨外雜誌，因為，每期封底都有一張時事照片，底下搭配一首時事新詩，既有政治意識，又有文學氣息，令人愛不釋手！

終於，今晚，我看到了當年《新潮流》雜誌封底的一首新詩，我把一部份抄錄在底下，真的寫很好！

我們是備戰的稻草人

空撐著土生土長的身軀

從小卻以中國服飾裝扮

看不見真正立足的土壤

每天在青天白日下

隨政治風向左右搖擺

不曉得當年這些時事新詩是誰寫的？我很好奇。如果現在還有《新潮流》，應該會寫出「我們是備戰的小草」，小草，這樣的詩句吧！

實在是，該怎麼說呢，台灣出版史上，除了《新潮流》，也沒有第二本雜誌可以用這樣的封底當雜誌風格了。

《新潮流》在解嚴以後，不曉得還辦了多久，但賴清德從政是1994年的事，我想那時應該已經停刊了，因此他可能沒有讀過《新潮流》。

新潮流的幾個創立大老，30多年前在校園學運圈裡，都是大家崇拜的對象，他們有思想，有行動力，而且有些隱士或俠客的神祕氣息，平常穿梭在人群裡就好像平凡無奇的上班族，但一講到民主政治、台獨運動，就脫下便服，換上了政治超人的裝扮，讓年輕人的眼睛都亮了起來。

政治隱士、政治俠客，或許可以這麼稱呼新潮流的人。創立大老之一的洪奇昌是精神科醫師，他跟陳永興都是我高中時代的偶像，我會走精神科一部分也是受到了他們的影響。

很不容易，40年了，他們依然對台灣民主政治發揮巨大的影響力，反觀1980年代的諸多其他政治人物與政治團體，都已是昨日黃花或煙消雲散了。

1984年。都已是40年前的事了。我依舊關心台灣與政治，用著自己做得到的方式，持續付出。

（作者為醫師）

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