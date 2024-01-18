柯黨還可以更厚顏，更超過嗎？柯營側翼在開票之後，為了替柯營假民調轉移焦點，或是為了見不了陽光的目的。在網路上，突然出現大量網軍，在各個社交平台，影音、影片跟文字，捏造一個大型作票的故事。

黃珊珊跟柯文哲用隱晦的方式，推波助瀾這種瘋狂。柯文哲躲了幾天之後，被記者堵麥。終於不得不承認，台灣沒有大規模作票的可能。然後繼續轉移焦點，扯什麼不在籍投票，什麼台灣開票方式落後。其實，台灣最落後暗黑的，就是柯文哲這一夥人。

台灣的投開票方式，表面上素樸原始，但卻是最公開透明、最合邏輯、最快速、最安全、最能防止作弊的方式。每一個步驟，都是在幾十年選舉文化中，不斷改進來的。

有深刻含意，更切合台灣民情。包括戶籍制度的健全，投開票所的劃分等，這些且不說，關鍵是投開票所絕大部分設在中小學教室，有現成的場所、門窗、跟桌椅。而且中小學分布在各個戶籍學區。所以投開票所絕大多數，離民眾家裡很近。

同時，8點開始投票前，民眾會被邀請進入教室，查看票匭是不是空的？然後在底部貼上封條。然後開始投票。4點結束投票，立刻改變桌椅佈置，從投票所變成開票所。民眾必須被請出去。但是門窗要打開，讓民眾完全看得到內部。如果關閉門窗，就違反規定。

而投開票所內，各黨都派了監票員。開票以後，任何人，完全不需要報備申請，可以隨意走到任何一個開票所，觀看、攝影開票全過程。開始開票以後，現場分成開票區跟觀眾區。觀眾區完全公開。可以全程錄音錄影。也可以隨時自由進出。

開票流程是，拿票、唱票、計票。拿票必須一張張拿。這是為了防止唱票前，就看到選票蓋給誰，而動手腳。唱票時，要公開展示選票內容，給現場民眾看。發現有廢票、或是任何疑問，工作人員會解釋並且展示，為什麼是廢票。我現場碰到的工作人員，就是如此，每個步驟都說明的。我也錄影存證了。

唱完所有選票以後，初步統計結果。工作人員向民眾報一次各家得票數，讓所有人拍照。然後把票匭向下倒，把票匭向全場展示，證明票匭內的每張票都開出來了，裡面一張剩餘票都沒有。

所有票數唱完之後。工作人員要再次清點、計算所有選票。個人各黨得票數、廢票數、空白票（沒有來投票的）要都正確。還要跟一早領到的所有選票、跟選民人數，選舉人名冊上來投票人數，全都核對無誤。然後密封牛皮紙袋，相關人員簽上名。把這個牛皮紙袋跟選票，全部立刻運到當地的選舉委員會。

各個選委會這時，才上報中選會。每一個票匭，對應一個投開票所。報票數、紙本選票，跟選舉人名冊（就是可以去投票的人），都保存著。這些物理證據，跟所有流程設計，使作票難度，可能是全世界最高的。

主導各地選舉委員會作業的，包括投開票所的設置，就是當地的縣市長。縣市長黨籍不同，這要怎麼運作全台作票？投開票所的工作人員，各黨都可以推薦，更是縣市長主導。所以，縣市長要怎麼指揮大作票？

台灣的投開票模式，在實踐下，證明是最不容易作票的模式。有的國家，是把選票運到集中地，然後用機器算票。但，這在台灣是行不通的。因為，大家更會懷疑，選票在中途被掉包。不管是機器還是電子計票，更比不上人工、公開唱票，更能防弊。

柯文哲參加選舉，然後誣賴選舉制度有問題。很簡單就是輸不起。台灣選舉制度，唯一不合理的，就是容許柯文哲在2018年連任時，利用投開票的漏洞，一邊投票，一邊開票，用3000票之差連任。柯文哲要說，就自己出來面對這一段醜陋的事實。

人不要臉，天下無敵。但是，欺騙、洗腦純真善良，卻社會經驗不夠，對制度不熟悉的年輕支持者，好換來自己的權力、金錢跟榮華富貴。已經破了道德底線的底線。你誰？民意少數，造謠詐騙，無所不為。

靠詐騙的假民調，拿到1億多的總統補助款，6億政黨補助款。台灣絕大多數民意，是反對柯黨的好嗎！別逼天下共逐之。

（作者為作家）

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