2023年12月21日海虎潛艦人員意外遭湧浪打落海中乙事，在海軍舉行隆重的告別式之後，終於告一段落，也給遇難家屬一個終結的交代。事發當時，消息一出，個人即已得知也有初步的分析研判，儘管媒體不斷詢問，但在同樣極度難過哀傷之際，亦不願意多說或提出任何意見，祈願遇難者能夠出現奇蹟，早點被發現平安歸來，亦或家屬能有所慰藉；且海虎潛艦全體官士兵仍處於高度心理驚嚇，以及面對後續的深度密集調查壓力。

依照民法第8條規定，遭遇特別災難者，於特別災難終了滿1年，失蹤才能聲請死亡宣告。是以海虎潛艦此案，如不以特別方式處理，全案空懸亦將曠日廢時；儘管海軍絕不放棄搜尋，但要持續派出多數可用兵力，也難以為繼長達一年的時間，畢竟海軍還有正常演訓與任務須執行。

此事件處理至今已近足月，據此解析可能的致命原因。依據媒體轉述海軍公開的訊息，分析若干疑點與致命的因素。首先，艦上聲納發現本艦異常噪音後，艦長決定上浮檢視這是正確的；上浮之後由帆罩上方的駕駛台觀察，即可發現已經脫離漂浮在300公尺外的救難浮標，然派遣人員至上甲板進行回收，卻是極為不智的作為；因為不論湧浪大小如何，即使派遣30個人也收不回來；因此，當下最佳的方式有三：最好的方式，就是當機立斷「切斷」（cut off）或「釋放」（let go）脫離的救難浮標；第二，則是依據當時湧浪方向，設法將救難浮標保持於潛艦橫向左後或右後方的位置，採取之航方式緩慢返港；第三，就是即刻通報艦隊指揮部，原地浮航停車待命，請求獵雷艦支援切斷救難浮標的鋼纜。

其次，就是即使救難浮標的木質蓋板遭湧浪打脫，救難浮標雖具備正浮力，也因為有「機械鎖定制」的裝置卡住，而此鎖定制是必須由人員釋放才能脫鎖，因此為何會自動脫開，是機械故障？嚴重鏽蝕？還是其他因素？不得而知，這也令人質疑。而救難浮標一旦被釋放，其浮標內部具備電池，會自動發出固定閃光與求救信號約72小時，這很容易經由水面救難艦定位尋獲！

再者，針對「安全索」本身與其「鋼質ㄇ型扣環」，艦上儲備新舊至少近30條，而潛艦於每次「定期保養」時，均會送廠檢驗測試其拉力（包含繩索本身和鋼扣）是否合乎標準值，檢測完畢之後，廠方技師會通知潛艦負責的艦務部門派人驗收，驗收後廠方與潛艦雙方執行人，都必須簽字以示負責，不合格即予以淘汰換新，因此斷無繩索斷裂或鋼扣變形之虞，那問題又出在哪裡？

而脫落的「救難浮標」在2023年12月23日凌晨也由「銘傳艦」於小琉球南方海域發現，並完成回收。然後續「救難浮標」的300公尺鋼纜是如何解脫的？是遭海水拍擊斷裂？還是海虎潛艦最後予以切斷？倘若是後續艦上人員予以「釋放脫離」或是「強行切斷」，那一開始如此決策，當不會促成如今嚴重的憾事！

然2023年12月23日海巡署「巡護7號」凌晨在小琉球南方海域尋獲第一件紅色救生衣；2023年12月27日海軍「田單軍艦」於小琉球南方海域，再尋獲第2件救生衣。潛艦官兵所穿著之救生衣，即使落海理應與人體一起，為何會分離？是被湧浪所強力拉扯，造成脫開或斷裂？還是有其他因素？

而國防部與海軍督察室所組成的專案調查小組，最後調查的報告也應適當地公開以昭公信。如2005年1月8日美國「舊金山號」核動力攻擊潛艦（SSN-711）於關島東南方580公里，水深150餘公尺處，以33節速率撞上太平洋海底山脈。該艦於返回母港關島之後，美國海軍部立即成立專案小組展開調查，歷經4個月向美國國會報告之後，隨即公開調查報告（U.S. Pacific Fleet Public Affairs，2005b），調查報告主文與相關附件計124頁；美海軍其他公開意外調查報告，亦不勝枚舉。

海虎潛艦此次意外，潛艦部隊除了要靜心深思，重新檢視裝備檢測、訓練和操作安全與指揮官臨危應變的決策能力外；另給予我們另外一個警示，就是新造的首艘新型潛艦「海鯤號」，在後續進行「海上測試」（SAT）務必要按部就班，絕對不能操之過急，一切以「人安」與「艦安」為要！

（作者曾任潛艦兵器長、作戰長、輪機長與潛艦訓練中心教官、博士）

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