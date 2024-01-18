2024年台灣的總統立委選舉，民進黨總統候選人賴清德以40%當選下任總統，國民黨雖成為立法院最大黨，但立法院呈現三黨不過半現象。對此，北京國台辦發言人陳斌華表示：「這次台灣地區兩項選舉結果顯示，民進黨並不能代表島內（指台灣）主流民意。台灣是中國的台灣。」此番談話，明顯是從民進黨總統得票率只有40%、民進黨不再是立法院過半數政黨的角度出發。

陳斌華更指出：「將堅持體現一個中國原則的『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉，與台灣有關政黨、團體和各界人士一道，促進兩岸交流合作⋯⋯，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。」由於北京已將賴清德定位為「台獨分子」，賴蕭一起是「獨上加獨」，意味未來四年兩岸很難重啟官方對話，雙方持續對立的情勢，難免會引發擦槍走火的衝突。

關鍵在如何解讀民眾黨所代表的26%民意，柯文哲接受「兩岸一家親」說法，尤其是被揶揄「誰是戶長？」，故可廣義地被視為認同「九二共識」。若從狹義角度解讀，柯文哲曾表示：「『九二共識』過時定義也不清楚」，說明不認同「九二共識」。究竟以廣義或狹義看待民眾黨，將涉及北京如何決定「與台灣有關政黨、團體和各界人士一道，促進兩交流合作」的政策作為。

實際上台灣想要政黨輪替的60%民意，主要是針對民進黨過去近8年的施政，留下許多涉及疫苖、綠能、基礎建設的可能弊案，非政黨輪替不足以使該等案件攤在陽光下。然就兩岸關係而言，當國民黨把選舉定位為「和平與戰爭的選擇」時，還有不認同「九二共識」的66%民意（民進黨＋民眾黨），不擔心戰爭真的會發生，試問兩岸與戰爭的距離還會遠嗎？

2020年的選舉，明顯支持「九二共識」的選民有42.87%（國民黨＋親民黨），不認同「九二共識」的民意只有57.13%（民進黨）。2024年選舉從狹義的角度看，己經成為66%對34%的比例，認同「九二共識」的人數可謂是愈來愈少。在年輕人的台灣認同愈來愈強烈的今天，每四年增加約100萬首投族，可能都不認同「九二共識」，試問習近平要如何「發展壯大愛國統一力量」？

大陸在賴清德當選的第三天，就與台灣的邦交國諾魯建交，明顯是同時在敬告美國與台灣，勿在台灣獨立路上愈走愈遠。只是蔡英文執政後，大陸前此已挖走台灣9個邦交國，有達到效果嗎？選前甚至祭出貿易壁壘調查手段，並中止ECFA早收清單中12項石化產品的關稅優惠，仍然無法阻止視「中華民國（憲法）是災難」的候選人當選，未來文攻武嚇、經貿與外交壓迫能翻轉台灣民意嗎？

若是和平手段無法達成翻轉台灣民意，達成兩岸統一的目標，必然統一的手段，只能有非和平或武力手段，不就代表兩岸距離戰爭愈來愈近嗎？這其實是「九二共識」只剩下「一中」而沒有「各表」的必然結果。國民黨為求勝選，甚至可能不再堅持「九二共識」，屆時兩岸還有機會避免戰爭嗎？

（作者為南華大學國際事務與企業學系教授）

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