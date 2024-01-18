民眾黨的柯文哲在2024年的大選中，獲得了大量的年輕人選票的支持，除了與柯文哲個人的群眾魅力息息相關之外，民眾黨內一群活力充沛、激情而有創意的年輕幕僚，在其間所啟發的作用，是絕對不容忽視的。

民眾黨投入這次選戰的年輕人，基本上都是政治素人，除了少數成員有過小區域選戰的經驗外，大多都是只憑藉著一股信念與熱情，就義無反顧地高舉KP的旗幟，為其奔走、吶喊，發揮出年輕人最在意的「同儕效應」，因此才大有斬獲。

因為年輕，白營的團隊往往能擺脫傳統藍、綠動員的舊模式，突破媒體被壟斷的框架，利用抖音、IG，再加上網紅的助力，風風火火，可以說是完全席捲了年輕的票源。民眾黨原本是欠缺地方造勢實力的，因此在剛開始時備受質疑與譏嘲，綠營甚至發出了「沒那個屁股，還要吃那個瀉藥」的諷刺，未料卻反而激起了年輕人的憤慨，四處招朋引伴，不畏路途的遙遠，也非得為柯文哲營造出鼎盛的聲勢不可，凱道的造勢，人潮洶湧，可謂是驚天一搏，跌破了不少專家的眼鏡。

激情，永遠都是選戰中最重要的推促因素，三黨的造勢活動，民眾黨支持者瘋狂、熱烈的表現，顯然是藍、綠兩黨所難以相提並論的。激情就像一把野火，不但從凱道燃起，更由此延燒到全台各地，柯文哲步履所難以觸及的偏鄉之地，甚至連去都未曾去過，卻一樣能夠風火燃燒，贏得不少出乎意料之外的佳績。

「得年輕人者得天下」，從民眾黨這次的戰績來說，似乎已有了印證，新陳必然代謝，年輕就是一股源源不絕的活泉，即便是涓涓滴滴，也將潺潺湲湲，最終會匯聚成一股巨流，擁有大江大河般無比壯闊的聲勢。民眾黨如果能突破各種崎嶇、坎坷的障礙，雖未必說就能立於不敗之地，但其後勢恐怕就是沛然難以抵禦的。

年輕人是勇於挑戰傳統的，也正因其敢於挑戰，所以就生發出創意，柯文哲的歌喉，實在是很難讓人領教的，但一個年已逾六旬的老人，邊唱邊跳，輔之以手勢、花招，再加上幾句尖酸而不嚴厲的批評，竟是如此的和諧與自然，這就形成了一股風潮，而讓全台如小草般的年輕人，拜服於其風采之下。而這些風潮，無疑就是民眾黨內的年輕一代激發出來的。

民眾黨在最後開展的「小草運動」，無疑是最能抓住年輕人心的，也是最成功、發揮最大影響力的宣傳。這讓我們想起了王夢麟當初的成名曲〈小草〉：「大風起 把頭搖一搖/風停了 又挺直腰/大雨來 彎著背讓雨澆/雨停了 抬起頭站直腳/不怕風 不怕雨 立志要長高/小草實在是並不小」。

單一株的小草通常是卑微、屈下，很難穫得重視的，但卻也因為其「小」，而展現出不畏風、不怕雨的韌性，可以百折而不回，愈挫而愈勇，這豈非正是年輕的人寫照？小草雖尚未茁長，但如果齊心協力，卻可廣為蔓延，最終綠草成茵，芊芊綿綿，而展現出無比的生命力量。在選戰後期，這一片青青蔓蔓的小草威力，其實也已嶄露出其未來不可忽視的崢嶸頭角，令人驚豔不已。「小草其實並不小」，因此也備受矚目。

「小草運動」的成功，當然會引起藍、綠陣營的驚懼，尤其是原本就仰賴於年輕選票的民進黨，更是憂懼萬分，因此，綠營側翼就開始針對「小草」作了強烈的攻擊，近日發生的有關高中學生「小草證」的風波，就是緣此而來。

儘管民眾黨已經明確表態，「小草證」之事是子虛烏有的，極力駁斥有關民眾黨「進入校園」的傳聞，但從民進黨不惜大動干戈且大張旗鼓的防禦動作看來，其實也正是戳到了他們自己的痛點。試想，自從所謂的「黨政軍退出校園」之後，究竟是何黨何政趁隙而進，全面攻佔進了大學校園，將其作為黨政人才培育的溫床的？民進黨在這次大選中，吃足了年輕選票外流的苦頭，而4年之後，這批已具投票權的生力軍，如果再度歸心於民眾黨，其後座力之強，又豈是民進黨所能承受的？這才是綠營側翼最害怕的事。

無論民眾黨是否已洞燭機先，真的開始在高中校園中開始佈建勢力，我們都可以想見得到，未來的校園，一定是政黨的兵家必爭之地，尤其是如果18歲的公民權過關，其趨勢必將無可阻擋，其間所可能引發的問題，也將更是治絲益棼，值得所有的人關切。

小草的茁長，除非有外在人為的摧殘，否則的話，就是風雨再大、再烈，也還是依舊可以蔓生不已的。但是，如果小草不加修葺，任其雜亂無章的成長，也就不過是一片荒蕪之地。小草的茁壯，必須要有春風吹拂、細雨滋潤、大樹庇蔭，誰能化為春風、成為細雨、作為庇蔭的大樹，誰就能在未來擁有寬闊廣楙的草原。小草是隨處蔓生而無主的，民眾黨可以、民進黨可以，國民黨又何嘗不能？問題在於，我們的政黨，除了爭取年輕選票之外，更應該思考的是，站在全民的立場，你們希望我們國家未來的子弟，是長成怎樣的小草？是徒具激情，而缺乏理性思辨的野草？還是左右逢源、隨風搖擺的牆頭草？抑或是不屈不撓、意志堅定的真的小草？

「得年輕人者得天下」，你們真的想培育的、擁有的，是怎樣的年輕人？這就有請三黨的當政者細細思量了。

（作者為台灣師範大學國文學系退休教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※