包括總統府、監察院等日治時期的許多重要建築，都充滿「古典」的美感，讓喜愛建築的民眾欣賞讚嘆。

不過，有一件事可能會顛覆很多人的認知，那就是日治時期的台灣建築，其實比起同時期日本的本土建築還要多元而精彩！

日本的一級建築士渡邉義孝在2011年來到台灣，他是接受「日式住宅研究會」的邀請，要分享日本活化老屋的經驗，來到台灣實際走訪之後竟發現，台灣在日治時期的建築，和日本當地的建築有很多差異，更為精彩多元，因為台灣在日治時期的建築，包括了純和式、和洋混合等許多不同的形式以及變化。

和洋混合，就是結合日本跟西方的建築風格；就算純和式，其實也沒那麼純，包括在屋頂設計與材料的選擇上，比起日本的和式建築都有非常多的變化。

回顧來看，清廷因為中日甲午戰爭失敗而降台灣割讓給日本，這時正逢日本的帝國時期，這個時期從西元1868年的明治維新開始，到西元1945年日本在第二次世界大戰宣告無條件投降，由於日本積極推動西化，出現許多西式風格的建築。台灣在西元1895年開始受日本統治，在建築風格等各方面，必然都受到影響。

台灣總督府在平定全台之後，為了彰顯權威與氣派，在規劃重要的政府建築時特別講究，加上這時有許多受過西方建築教育的專業建築師紛紛來到台灣，從此之後的許多重要建築，都跟當時西方的流行建築風格有一定程度的接軌，當然也有自己因地制宜的創新。

很多人常說日治時期這段時間台灣的重要建築是巴洛克風格，這是個大誤會，當時西方流行的是歷史式樣，也就是結合許多古典的建築風格，當然也包括巴洛克，但是絕不只是巴洛克而已。

西方的建築風格歷經希臘式、羅馬式、哥德式、文藝復興式、巴洛克式、新古典主義式、歷史主義式、現代折衷主義式、以及現代主義式等不同時期的發展。

在日治時期的台灣重要建築，幾乎什麼風格都可以混搭，所以統稱為歷史主義式，也有人用西方歷史式樣來稱呼。

到了西元1930年代，一方面是受到在西方盛行多年的現代主義建築風格的影響，另外一方面也是因為戰爭氛圍越來越濃厚，所以台灣的建築風格就比較不像先前西方歷史式樣那麼華麗而多變，而是走向簡單線條以及樸實外觀。

台灣在日治時期的建築風格比日本內地更多樣、更精彩，有一個原因是在日本內地推行各種新事物，難免會遇到保守勢力等不同意見的牽制，還有來自國會的直接影響，但是在台灣等殖民地，總督府的決策權就大很多，加上受過新式建築的年輕日本建築師，陸續來到台灣一展長才，所以更有發揮空間，可以大膽實驗所學，因此也有學者把台灣在日治時期的建築風格稱為殖民風格。

平心而論，台灣在日治時期的建築風格雖然主要是參考及模仿西方的歷史式樣，但是結合了當時建築師的設計，也根據台灣的氣候與材料而增添不少巧思，留下了許多值得紀念的歷史建築，難怪連當代的日本建築師看到了都覺得新奇。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授、歷史小說作家）

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