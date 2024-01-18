1月13日晚間，2024年台灣地區領導人投票結果揭曉。民進黨候選人賴清德/蕭美琴以約40%得票率，力壓國民黨的侯友宜/趙少康和民眾黨的柯文哲/吳欣盈，當選新一屆中華民國總統。

勝選的賴清德表示，「在民主與威權之間，我們（台灣人）選擇站在了民主一邊」。而賴清德和民進黨在競選期間，也始終標榜對於「自由民主價值觀」的推崇和捍衛。中國政治反對派及海外人士，也普遍支持賴清德，並將勝選視為民主的勝利，認為賴的當選將捍衛台灣乃至整個亞太的自由。

而就筆者看來，本次大選與其說是「自由民主的勝利」，不如說是當今台灣社會「台灣人」身分認同高漲下，基於「身分政治」的民粹排外主義的勝利。

首先，無論賴清德、侯友宜、柯文哲，三人及其所屬陣營，並沒有任何一位主張專制威權，相反均是明確支持、參與、捍衛民主政治的。在台灣內部的政治競爭中，完全是不同民主派別的較量，而不是民主與非民主的對抗。

當然，賴清德的支持者自稱「民主對抗威權」，是將大陸因素作為其聲稱的理由。但大陸長期以來的影響，只是希望促成反對台獨和對大陸較友好的勢力執政，並無改變台灣民主體制。而即便中共試圖顛覆台灣體制，國民黨和民眾黨也並不願意更不會參與改變台灣民主體制。

筆者並不否認，確實有台灣人及台外勢力擔憂大陸勢力擴張、損害台灣自由民主，而選擇支持民進黨，促成了蔡英文至賴清德連續三屆執政。但筆者並不認為這是促成民進黨勝利的決定性因素。

真正決定性的，是民進黨基於台灣本土主義的、「台灣人」身分認同的、反「大中華主義」的民粹排外動員的成功。

民主進步黨自建黨以來，就標榜是代表台灣人民利益的政黨，將台灣獨立與「台灣優先」作為核心訴求。雖然有時出於現實考量而在台獨問題上低調，但始終都在謀求和捍衛「實質台獨」。而其台獨主張的民意基礎，即是基於「台灣人」/「台灣民族」的身分認同與對「中華民國」/「中華民族」的排斥立場。

民進黨及其支持者，正是對「台灣人」的身分認同與對「大中華主義」的排斥，得以實現內部的凝聚、政治參與的動員、與國民黨的對抗，並形成相應的內政外交政策主張。

眾所周知，台灣不僅在地理上與中國大陸隔著寬闊的海峽，歷史上也長期與大陸不屬於同一政權。所以許多台灣人的身分認同與情感連結，與大陸民眾迥異。在1987年台灣解嚴之前的國民黨的威權統治，也形成了「外省人（1945年之後遷往台灣）」與「本省人」的差異。

這成為了民進黨發跡和對抗國民黨的民意基礎。自1990年代至今，民進黨高揚「台灣民族」/台灣本土主義的旗幟，並批判傾向大中華主義的國民黨「賣台」、「親中」，成功爭取到了1945年前就遷居台灣的「本省人」中的多數支持。尤其是以「本省人」為主、在解嚴之前被國民黨較忽視的台灣南部，成為民進黨的「鐵票倉」。

相較於泛泛的自由民主，以及對各黨派具體政策具體是非的分辨，基於「身分政治」的選民站隊，更加容易和堅定。我在《正議「政治正確」（兼論「身分政治」）》一文中就有過論述。在此只簡單複述一下。

「身分政治」之所以好用，就是因為它在很多方面符合人性的特點和現實的需求。「身分政治」將複雜問題簡單化為不同身分的人的衝突，符合人「黨同伐異」的本性。同質群體也確實有更多共同語言、共同價值觀、共同利益。人們對於價值觀念與文化習俗不同的他人，往往自然產生隔閡與衝突。

而歧視與紛爭導致的仇恨，進一步強化了同類的身分認同和團結性，以及對異類的更強烈的敵視和排斥。這種惡性循環下，大多數人很難跳脫，反而被深深的裹挾和進一步的參與。這就給了鼓動身分對立的黨派以更多機會和資源。

對於大多數民眾而言，由於其個人條件所限，缺乏瞭解具體政務的興趣、能力、耐心。而如果搞「身分政治」，讓人們按照自己的身分、信仰、立場站位，大家就容易理解和做到。但這樣，是非就變得不重要，立場大於一切。

還有，以前很多對政治不感興趣的，在「身分政治」的影響下「覺醒」，「明白」了自己的身分和「價值」，有了作為某種身分者的責任感自豪感，就踴躍參與政治活動、積極為「代表自己」的個人和政黨投票了。

這樣的「身分政治」，往往帶有強烈民粹色彩，鼓動者有意忽視客觀現實，也拒絕理性探討，相反往往煽起民眾情緒，讓民眾在衝動之下，非理性的投票。

「身分政治」近些年風靡世界，如2016年美國大選、英國脫歐、匈牙利歐爾班政權崛起等，都「身分政治」頗有關係。

而台灣也不例外。因為「本省人」和「外省人」的隔閡、對「獨立」和「統一」的爭論、在「大中華主義」和「台灣民族」間的選擇，以及在同性婚姻和LGBT權利、大陸台灣關係、外交政策等方面的分歧，都造成了台灣社會的撕裂。台灣政壇長期的「藍綠惡鬥」，即是典型的表現。

而近年來民進黨的進一步壯大，正是因為島內認同「台灣人」比例越發提高、大陸政治變遷下兩岸關係惡化、島內左翼民粹日益得勢的必然結果。在這樣的前提下，無論國民黨和民眾黨提出怎樣的具體政策，民進黨的「鐵票倉」都不為所動。

相反，民進黨通過鼓動民粹，包括利用台灣人對大陸宣傳「統一」的逆反心理、對國民黨保守傾向的厭倦，誇大中共對台灣的威脅，將台灣本土主義與「反共」、「捍衛民主」掛鉤，進一步得到更多支持。

本次大選，有中國大陸自由派記者採訪台灣多位民進黨支持者，如何看待兩岸關係，這些「深綠」選民都情緒激動的表達「中國人和中共無法分開」、「中國民主不民主是中國人自己的事情」、「我只關心台灣本國事務」、「我不care他國（中國大陸）事務」等，就頗為形象的表現了部分台灣人的民粹排外心理。而筆者本人也在網上和線下多次遇到類似的、強烈否認自己為「中國人」、強調自己「台灣人」身分、急於與大陸「切割」的台灣民眾。正是這樣的選民，激情反對中國大陸同時，也激情支持「抗中保台」的民進黨，成就了賴清德的勝選。

而面對「身分政治」和民粹浪潮，國民黨和民眾黨也有所參與和應對。如柯文哲就是依靠個人魅力、將自身偶像化，以超越傳統藍綠政治格局為口號，得到了不少支持。而侯友宜和趙少康，努力打造親民「接地氣」形象，並以「反台獨」動員藍營「鐵票倉」。但國眾兩黨顯然不及民進黨操縱民粹的純熟，加上島內外大勢不利，最終敗北。

所以，本次台灣大選，真正決定勝負的，並非誰更在乎自由民主，也不是各黨各候選人的具體政見，而是誰所代表的特定身分群體更加人多勢眾、誰更加純熟利用「身分政治」動員大眾和鼓動民粹、誰更能利用台灣民眾焦慮的情緒和緊張的亞太局勢。而民進黨聲稱的「自由民主的勝利」、「捍衛普世價值觀」，只是裹罩猙獰的民粹排外狂潮的美麗包裝罷了。

雖然相對於政治暴力頻發的歐美及第三世界，台灣的「身分政治」和民粹主義極少有肢體暴力和流血事件，台灣人也相對遵守秩序與尊重程序正義，但其思想與言論中的一些激烈排外行為，仍然是令人擔憂的。

這種基於身分認同和民粹主義的政治競爭、選舉，雖然有其客觀存在的必然性和價值，但歸根結底是一種不良的政治風氣。在全球身分政治和民粹浪潮影響下，台灣的確難以獨善其身。但有識之士尤其台灣政治精英，不應放任乃至有意濫用和美化，而應負起更大責任和考慮更加長遠的利弊。

不同群體間劍拔弩張的對立、政治極化下的零和博弈，並不能為台海帶來持久和平，反而會帶來各種不確定性和危險。台灣不健康的政治軀體，不會因有「自由民主」牌「美容劑」的粉飾而真正痊可，相反掩蓋了從腠理透進骨髓的疾患。

至於如何實現台灣政治健康和台海和平，這個歷久彌新的議題筆者個人難以盡述，還需各方人士的共同致力。（作者為旅歐國際政治研究者）

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