國民黨、民眾黨都輸了總統大選，支持者難免鬱卒，民進黨總統當選人賴清德面臨國際及兩岸艱險情勢，也不會好過。政治人物言行能作為標竿固然可喜，但是與往昔不同，當前不管國內外的政治人物，都很難作為精神導師或道德標竿。

政治學裡羅列領導人的核心責任，通常是以下幾點：

一、代表人民利益：政府的行動符合大多數人的期望。二、維護法治：保護公民的基本權利和自由，執行法律，以達公平公正。三、提供基本公共服務：例如教育、醫療、基礎設施和安全，提高人民的生活水平。四、維護國家安全：保衛國家免受外來威脅，確保國土與人民生命財產的安全，並在需要時有效應對內外部危機。

這幾項責任都沒有提到政治人物可以作為道德標竿或精神導師，是過往人民給他們太高的期待。馬基維利在《君主論》中甚至提出，政治人物應該根據現實情況行事，政治人物可以採取利己主義，目的至上，為了維護和擴大權力，政治人物會採取任何必要的手段，甚至虛偽和欺騙都在所不惜，不一定受制於傳統道德及倫理標準。而現今民主化，政治人物益發要迎合各種選民，馬基維利的哲學，於是愈演愈烈，未來政治人物的道德只有更糟，不會更好。

但是放眼民間社會仍然有標竿人物，例如最近過世的民進黨的先驅施明德，就廣為人懷念，他實話實說，舉手投足皆瀟灑。施明德發起的紅衫軍倒扁運動，瞬間聚集百萬人，即使可以攻進總統府，但他呼籲民眾冷靜。他坐牢25年，選擇原諒，對於社會建立和解、寬恕的共識都很有幫助。

精神標竿不必是政治人物，反而宗教領袖及學者、作家都可作為榜樣。佛教界例如星雲法師、聖嚴法師，基督教裡耶穌的愛、為世人犧牲的榜樣，都可幫助我們建立人生價值；學者裡管中閔能夠抵擋民進黨的龐大壓力，終於就任台大校長，而且做了4年一任後退休，他這種胸襟、堅韌都可給現代人借鏡。

「去中化」浪潮下，人們更需要從古人那裡學智慧，例如李白的「人生得意須盡歡，莫使金樽空對月」，是人生的灑脫；杜甫的「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」，是人飢己飢的同理心；莊子的「無用之為大用」，亦可供懷才不遇的人自我珍惜。人們也可從無名英雄學習，如陳樹菊賣菜興學，或無國界醫生冒著戰火醫治傷患的胸懷。

美國著名雜誌《外交政策》總編輯摩伊希斯．奈姆出版《End of Power》（微權力）一書，政治的「大巨頭」與新興的「微權力」之間角力，「微權力」將逐漸取代傳統的社會結構。人人都可以更有權力，但是誰也沒有獨斷的權力，當然總統及其他政治人物更沒有獨斷的權力。

個人或團體擁有核心價值觀，又能有良好適應現代社會的能力，政府還要向小民學習，小市民何嘗需要政客作為標竿呢？