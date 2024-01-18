日前台灣民眾黨8位尚未就任的不分區立委當選人以「關鍵少數」的姿態，在大選後兩天即召開記者會，聲言藍綠有志角逐立法院正副院長者，應先同意在第一會期修法建立國會聽證調查、強化人事同意權審查、立委利益迴避規範，及定期公布相關經費使用等4項國會改革承諾。民眾黨先聲奪人意在「待價而沽」，但國會「關鍵少數」的真正運用之處，應在於議會內閣制組織聯合內閣時，而非是在應中立主持議事的國會正副議長選舉上。

上述4項國會改革議題雖不具重大爭議，但立法院正副院長卻也不具有主導修法的權責。依據《立法院組織法》第3條之規定，立法院正副院長由立法委員互選產生，就任正副院長後即不得擔任政黨職務，並應本於公平中立原則行使職權，維持立法院秩序，處理議事。故而，立法院長對國會運作至多只能「引導」做出決議，但絕對談不上「主導」。也因此，資深而熟悉議事規範及處事圓融公正，照理說才應是擔任正副院長的適任基本條件。

這屆大選競選期間，主要政黨不分區立委排名第1者，往往意味其為該黨在立法院的領導者。如國民黨的韓國瑜和民眾黨的黃珊珊，也都因他們具有戰鬥力及黨的代表性，故在名單中排名第1，且還被支持者想定為選後競逐正副院長的影子人選。然而，具有專業或政治運作戰鬥力的立委若擔任了正副院長，他們反而就會英雄（雌）無用武之地了。

英國是近代議會政治的發祥國，我們可看到其國會平民院開會時，只要議員發生鼓譟或是和內閣閣員大聲相互指責時，隨之就會聽到有人大喊Order! Order!（秩序），然後會議就先回復了平和。而大喊Order的那位，通常就是相當於立法院長的平民院議長，且喊Order也正是議長的主要職責。

英國所以能建立議長中立之傳統，其議長當選後必須退出政黨，爾後要競選連任時，各政黨也不會在議長所屬選區提名任何候選人。換言之，國會中的政黨競爭需要公平的議事程序，故須由較具備中立性格或有聲望的資深議員擔任議長，但同時也要有促使議長願意保持中立的法定或由慣例形成的機制。

民眾黨因想定國民黨也有意爭奪立法院正副院長，所以才高調表現其具關鍵性的地位。但國民黨既已無執政的行政資源，就應好好地發揮強力監督與問政的在野黨功能，沒必要為了爭取應中立主持議事的正副院長，反而綁住了如韓國瑜這般資深且有戰力的立委。

立法院的功能是監督和制衡執政黨政府，民眾黨若為了搶立院正副院長而與民進黨合作，在選後馬上變成「七彩霓虹燈」政黨，雖說可以壯大該黨實力，但對當初為了支持政黨輪替才投柯文哲和白營的選民要如何交代？柯必須承擔後果。就國民黨來說，只有當「純正」的在野黨才是最佳的選擇。

（作者為民主文教基金會董事長）