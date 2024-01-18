1月11日，北京回台北的班機上，滿滿當當地坐滿了回台投票的台灣人。作為返鄉大軍的一員，坐上出租車後師傅也感歎，「最近很多人從大陸回來投票！」 從上海返台的友人同樣也擠在人潮中，坦言幾個月前周圍人反應冷淡，誰想得到最後一個月確實激起在大陸的台灣人回鄉投票的熱情：「害我買不到從桃園回家的高鐵票！」

1月12日，選前之夜，我與在台灣多年的陸生朋友跑了藍、綠、白三場，其中，柯文哲的場子與藍綠有著明顯不同，猶如一場校園活動，年輕的學生、帶著孩子的年輕夫妻、如同明星般好看的年輕小哥哥，大家頭戴著發亮的小草髮箍、滑著手機拍影片直播，現場信號擁堵、連張照片都難發出去，旁邊有年輕人跟朋友興奮地說「直播觀看人數爆了，爆了！」

柯文哲，爆了嗎？

台灣政府2023年的人口統計，20至29歲的人口約300萬，30至39歲人口約320萬，40至49歲人口約388萬。按照台灣TVBS選前民調：20至29歲選民願意投給柯文哲的大約五成，30至39歲大約四成六，40至49歲也有三成多。

一個簡單的計算：若按照投票率7成、39歲以下年輕選民對柯文哲的支持度5成來計算，柯文哲在20至39歲的年輕選民中，能拿到近220萬的票——從柯文哲最後拿到369萬票的結果來看，年輕選民不止一半都選擇了柯文哲，中年群體（40至49歲人口）也有相當一部分人選擇了柯文哲。

而侯友宜的年齡層支持度，要到50至59歲及往上，才優於綠、白。可以推測，若無柯文哲，只怕藍營會輸更多。

大家都知道，柯文哲受年輕人歡迎，但就連許多台灣年輕人都忘記了，約在2019年、2020年時，有那麼一個時期，柯文哲在網路上被痛罵。

有那麼一個時期，民進黨、及蔡英文個人，在網絡世界中稱霸天下，無論是年輕人喜歡的意見領袖、還是輿論，都陷入了「支持民進黨才是主流的、正確的」之魔咒。

接連參加雙城論壇、2020年曾表示「兩岸一家親，總比一家仇好」的柯文哲，在網上也有那樣一個艱難的時期。

●「民進黨魔咒」的背後，是台灣人如何面對「中國崛起」

「民進黨受年輕人喜歡，國民黨老態龍鍾」，這是近年人們常說的，但若回顧過去的選前民調，可以發現這現象的形成可能是時代的必然。

同樣以台灣TVBS選前民調來看，2012年大選，20至29歲選民對馬英九的支持度是四成，對蔡英文的支持度大約三成六，雙方旗鼓相當；2016年大選，朱立倫在20至29歲選民中，支持度僅13%，蔡英文則有42%；在2020年大選中，這種情況持續明顯，20至29歲年輕選民對蔡英文的支持度63%，韓國瑜則約24%。

若細數近十年的台灣熱點事件，不難發現「中國崛起」對台灣人民心態上的影響。2014年太陽花學運不需多說，2016年蔡英文當選後，在2016年至2018年其滿意度直線下滑；2018年國民黨在地方選舉中大贏，韓國瑜用一句「莫忘世上苦人多」打出一片天；再到2019年香港修例風波，蔡英文再次崛起。

從2012年至今可以發現，當大陸經濟發展相對良好、台灣民生表現不如意時，若是國民黨執政，就更會激起台灣人對中國大陸的焦慮。若是民進黨執政，同樣面對大陸經濟尚不錯的時期，當民進黨持續操作抗中議題時，台灣社會也會吐槽「能不能幹點正經事」——香港的變量實屬偶然，成功讓民進黨操作了「今日香港，明日台灣」的焦慮。

從2012年至今可以發現，台灣人對「中國崛起」的感受越來越「具象化」。從一開始的「聽聞大陸經濟好」，到真實面對陸客、陸生，再到2016年之後台生赴大陸讀書的熱潮、大陸電視劇進入台灣的影響，然後又是抖音與小紅書進入台灣青年的生活。

台灣社會一方面逐漸接受了大陸在文化生活上的影響；另一方面，在政治層面，越來越怕「自己的生活模式有一天會被大陸改變」，2019年的香港事件就是一次焦慮情緒的爆發。

這給了民進黨立委，一邊看愛奇藝，一邊將國民黨「抹紅」的機遇。

國民黨在新媒體時代的老態龍鍾是真，但更重要的是，其「兩岸原罪」無法讓年輕人在「政治層面」安心。

●民進黨仍掌握極大優勢

此次回台觀選，與陸生朋友狂奔於藍綠白各場次之時，陸生朋友講了一個很有意思的經歷。2020年也在台灣的他，根本無法與台灣朋友閒聊選舉議題，更別提去民進黨的場子「觀戰」。「2020年時，是真不敢，是真怕啊！相較之下，這次台灣人冷靜多了，我不會閩南語、一口大陸腔的還能去賴清德的場子看看。」

「台灣人一直在學著怎麼面對大陸。」談及大選感言，這是陸生朋友給的精闢回答。

2022年至2023年，經歷疫情後，台灣年輕一代對民進黨在內政上的不滿增加，也憂於民進黨已經如同國民黨那樣形成龐大的「既得利益集團」。而曾經因「兩岸一家親」被痛批的柯文哲，至少沒有如國民黨那樣的「兩岸原罪」，在政治層面不至於讓台灣年輕人不安；在新媒體層面，又能讓人感到有趣。

回台灣後，有兩件事情讓我印象很深，一件事情是Dcard（台灣學生愛用的論壇）上的流行語，「支持賴清德，票投柯文哲」；另一件事，是與我類似年齡（30至39歲）的「太陽花一代」，相比更年輕的族群，在生活中對大陸的防備心更強、對民進黨的死忠度更高。

選前之夜，上百「小草」不畏寒風齊聚北門。（楊亞璇攝）

十幾二十歲的更年輕一代，縱使「絕不投國民黨」，但比上一代更樂於尋找「非民進黨」的替代。

此次回台觀選，與一群朋友吃了川菜，該館子的烤魚、水煮牛肉的味道在我吃來並不算正宗，但生意興隆、高朋滿座。台灣大學附近的攤販賣起了天津煎餅果子，台北西門町開了一棟四層樓的泡泡瑪特旗艦店。

這就是台灣年輕世代成長的環境。

展望未來，四年後，會再有一群使用抖音的年輕人，成為能第一次投票的「首投族」。

但，儘管柯文哲在「短視頻一代」中有著不小的聲量，台灣人口結構以中老年為主，且民進黨掌握網上輿論許久、善於使用文化軟實力，外加塑造年輕人的歷史價值觀多年，仍有著極大優勢。

這次大選，兩岸因素不突出，但在選舉結果揭曉之後，人們仍第一時間看向北京。投給賴清德的選民，對兩岸關係的未來有什麼想像？下篇再說。（郭雪筠／台北女孩看大陸）

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