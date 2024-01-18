在國台辦點名賴蕭配是「雙獨組合」，且賴清德公開質疑《中華民國憲法》後，民進黨仍然歷史性地贏得總統大選三連勝，無疑在大陸輿論場上投下了一顆震撼彈。一時間，和統絕望論再度蔓延，武統思潮重新抬頭。然而，北京一句「民進黨並不能代表島內主流民意」切中要害，也緩解了大陸民間的焦躁情緒。蔡英文一度幻想大陸會面對「現實」，向勝選的民進黨妥協，但現實證明，無論台灣政局如何變幻，大陸都自信滿滿，處變不驚。倒是淪為「雙重少數」的民進黨政府正面臨兩岸路線改弦更張的巨大壓力。

早在2016年蔡英文第一次勝出時，新華社便以「不畏浮雲遮望眼」為題解讀了此次大選。在新華社看來，投票結果是多種因素作用下產生的，具有決定性作用的是島內經濟、民生、社會狀況和年輕選民心態等複雜因素。換言之，多數選民支持民進黨不代表選擇與大陸對抗。相反，維護和發展兩岸關係仍是台灣社會的主流民意，證據便是蔡英文在競選過程中不敢公然否認「九二共識」，而是提出「維持現狀」的主張，始終刻意迴避「台獨」議題。故而以推動兩岸關係和平發展為主調的大陸對台政策深受台灣同胞和國際社會的支持與肯定，不僅沒有失敗，反而成功導引了台灣民意走向。文章最後總結，發展是硬道理，只要把大陸自己的事情辦好，面對台灣變局大可處之泰然。

2020年蔡英文以台灣選舉史上的最高票連選連任，大陸社會對和統的悲觀情緒氾濫，新華社又以「莫道浮雲終蔽日」為題發表評論。文章指出蔡英文和民進黨治理無方，選舉有術，「用欺騙、壓制、恐嚇等骯髒手法撈取選票，充分暴露其自私、貪婪、邪惡的本性」。新華社還認為「這場台灣地區內部的選舉很大程度上受到外部暗黑力量的操控」。文章承認「蔡英文連任，無疑令希望台海地區和平穩定、兩岸關係和平發展的人們深感憂慮」，但強調「一時之逆流不過是歷史浪潮下的泡沫。兩岸關係發展基本格局不會因一場選舉而改變」。面對民間的武統聲浪，新華社表示大陸將本著對國家、民族和人民的責任擔當，以高度的戰略自信和戰略定力繼續引領兩岸關係走向。

此次賴清德當選後，新華社未再發表專題評論，但連日來國台辦發言人、外交部發言人、大陸外長王毅等密集發聲。無論是「民進黨並不能代表島內主流民意」，還是「台獨從來不可能成事，過去不能，今後更絕無可能」，在在證明北京不但不會被台灣選舉牽著鼻子走，反而從戰略上極度藐視三連勝的民進黨。完成統一是大陸既定的戰略目標，新時代中共解決台灣問題的總體方略也已經成型。對北京來說，台灣城頭變幻大王旗只是茶杯裏的風暴而已。

台灣6成選民不支持民進黨的「台獨」路線、習近平強調要發展壯大台灣愛國統一力量、拜登第一時間重申不支持「台獨」。「務實台獨工作者」賴清德看似春風得意，實則焦頭爛額。三連勝的民進黨已是強弩之末，兩岸論述不可再抱殘守缺，而是應當主動識變、應變、求變。否則諾魯斷交與ECFA早期收穫成果被沒收只是一個開始。

（作者為大陸大學教師）