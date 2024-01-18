第11屆立法委員選舉落幕，三黨不過半的國會格局，在野黨不僅要監督施政，同時也具備體現民意的實力，黨團結構因此尤為重要。國民黨在此役拿下國會最多席次，且其成員在三黨中平均年齡最低。45歲以下成員達14位，佔黨團人數27%，其中有9人是40歲以下，且全部都是首次踏上國會殿堂。由此看來，說國民黨不重視青年並不公允。國民黨也應將這些青壯立委視為珍貴資產，悉心培養。

以年齡分布觀察此次選舉結果，國民黨立委當選人平均年齡為52.15歲。其中30-40歲有9人；41-50歲10人；51-60歲21人；61-70歲9人；70歲以上3人。

民進黨平均年齡52.49歲，其中30-40歲4人；41-50歲13人；51-60歲29人；61-70歲3人；70歲以上2人。

在選戰中最受青年支持的民眾黨，黨團成員平均年齡反而高達56.75歲。年齡最小黃國昌及麥玉珍也都已50歲。足見選戰中選民只看見了民眾黨主席柯文哲，卻未認真檢視該黨立委提名人的成員結構。如此「一人撐一黨」的格局，若未能迅速改善體質，泡沫陰影已浮現。

從年齡統計可以發現，國民黨立委45歲以下人數足足比民進黨多出一倍，民眾黨更是一席都沒有。但藍、綠平均年齡卻為何如此接近？這是因為國民黨61歲以上成員高達12人，而民進黨只有5人。這數字體現的是國民黨應加速立院黨團的新陳代謝，積極培養新生代接班梯隊，甚至應慎重考慮訂定區域立委參選的年齡上限，保持黨的青壯戰力。

國民黨9位40歲以下新科立委中雖不乏政二代，但都是一步步經過基層歷練，且都是以紮實的選票打敗尋求連任的強勁對手，將自己堂堂正正地送進國會殿堂。反觀民進黨，4席40歲以下立委中，1席不分區，其他3席不是子承父業，就是繼承同黨同志的政治基礎。相比之下，國民黨的這批新生代，更具民意基礎，但也因此更應背負起為痛苦指數最高的年輕世代發聲的責任。

另一方面，以性別比例檢視，國民黨立委當選人男性34人，女性18人，比例將近2:1。民進黨男性27席，女性24席，比例約1:1，明顯優於國民黨。男女比例的差距是國民黨應慎重面對的問題。不過，國民黨也無須妄自菲薄。在全國22個縣市中，國民黨有8席女性首長的實力，未來若能由女性黨籍立委在立院成立次團，與女性縣市首長相互呼應，突顯國民黨女力問政，強力關注女性議題，仍然可以獲得多數女性民眾支持。

大選過後，紛擾隨即孳生。民眾黨挾其關鍵少數席次公開要脅藍、綠兩黨，亟欲尋求政治分贓的姿態已然表露無遺。國民黨此時應冷靜以對，少點政治算計，多些社會關懷。立即展開針對通膨壓力、青年困境、弱勢照顧、弊案追查、社會治安、課綱調整，乃至國家安全、兩岸關係等政策的檢討，以及未來國會運作的兵棋推演。這些都遠比是否與其他政黨合作爭取立院龍頭來得重要。國民黨領導層只要能放下私慾，以福國利民為己任，對比民進黨的貪婪腐敗，民眾黨的誠信破產，憤怒、失望的新民意，未必能夠忍受到2028！

（作者為台北論壇基金會主任）