新國會三黨不過半，掌握8席立委的民眾黨有望左右政局，但在立法監督執政的原則下，若一再「挾綠脅藍」，勢必陷入角色錯亂的價值衝突。當政治鬥爭淹沒理想性，難保更多柯粉變柯黑；尤其，善變的柯文哲若一再上演今天合作、明天雞飛狗跳的三分合、七分鬥，即便能憑關鍵少數發揮破壞性力量，代價卻可能引來藍、綠的刻意忽視，流於空有主張但什麼法案也推不動的小黨困境。

周遊藍綠 政治風險高

柯文哲8年市長任內，被市府同仁私下封了「拆除大隊長」稱號，因為他的市政專長大多展現在「拆東西」，從公車專用道開始，中正橋、舊議會、環南市場，能拆全拆。不只施政風格如此，待人處事也是如此。他首任市長4年走了23位局處長，請辭原因各有不同，唯一共通點就是離開時對他充滿怨懟。換言之，柯文哲除了擅長拆東西，對人也習慣過河拆橋。這個特質，或讓他能相對理性看問題，卻也成為政治路的一大風險。

去年11月，民眾黨、國民黨簽字許諾整合，柯文哲卻旋即改口「我會繼續用台灣民眾黨總統候選人身分拚戰到底」；說好民調決勝負，最後變成在君悅飯店藉郭台銘逼侯友宜同意「柯侯配」。雙方分道揚鑣後，柯文哲繼續拿盟軍的血暖自己，謊稱藍營拿2億美金換副手、抹紅侯友宜受中共支持，拿互信為自己換一顆血饅頭。

如今大選結束，儘管國民黨表態願回歸藍白政黨協商4點聲明來處理立院黨團的合作，但選前記憶歷歷在目，考量到柯文哲的信用紀錄，國民黨不乏有立委對於與柯合作是戒慎恐懼，抱持敬鬼神而遠之的觀望態度，深怕說好的正副議長合作又被擺道，輸了面子又輸了裡子。

更甚者，即便藍白能聯手搶下正副院長，是否可能增添未來民眾黨杯葛國民黨的「正當性」，埋下「尾巴搖狗」的危機，導致政黨主體性被削弱仍有苦難言？

同樣的，民進黨對綠白合也是既期待又怕受傷害。過去柯文哲受民進黨奧援當上8年市長，卸任後口頭禪就是「垃圾不分藍綠」；此次大選，他說「民進黨比國民黨更可惡，新潮流不倒台灣不會好。」

雖然民進黨貪汙腐敗是事實，但柯文哲翻臉速度之快令人不寒而慄。如今，他為求在新國會周遊藍綠，17日又改口「不要把民進黨跟新潮流畫上等號，這兩個不一樣」。這席話聽在隸屬新潮流的賴清德耳裡，是該信還是不信？

值得期許的是，柯文哲近日喊話，未來新國會民眾黨將就議題取向與藍綠合作，意味著黨團有機會視人民利益決定每場戰役的結盟對象。

以小博大 權鬥勝理想

柯文哲大選得票高於預期，意味著民眾黨是代表新時代的新興政黨，未來是能站穩第三勢力，還是重蹈時代力量的附庸命運，柯文哲的決策很重要。擺在眼前的挑戰是，由於立法院長決定了爭議性法案、人事案及預算案的進程，此次投票無論是實質影響性、象徵性都是動見觀瞻，柯文哲會選擇「藍白合」或「綠白合」，某種程度可推敲他決定要當小綠或忠實監督者；更牽動民眾黨能否有足夠底氣，回應年輕世代的訴求，當個適格的代言人。

政治講究實力，同時也脫離不了人性的牽絆。掌握8席立委的民眾黨若真要選邊站，確實能決定國會走向，這是柯文哲的談判籌碼；但若從人性面來說，藍綠對柯文哲信任度偏低也是事實。

此刻的民進黨之於民眾黨，恐怕很類似大選期間的郭台銘，純粹被柯文哲當成與侯友宜談判的叫板工具。依他翻來覆去的不穩定性來看，即使民進黨同意合作，恐怕也會以其人之道還治其人之身，當國會議長拿到手就開始對民眾黨虛與委蛇。同樣的，面對柯文哲發動的恐怖平衡，國民黨不見得會再重蹈覆轍。換言之，民眾黨雖扮演吃重角色，但經風險評估後，藍、綠不見得只有與之合作一條路。

更嚴重的是，民眾黨對於重大法案，若總呈現主張搖擺、首鼠兩端的狀態，久而久之，當政治權鬥形象超過了當初高舉的理想性，就是步入泡沫化的開始。因此，柯文哲究竟是把立法院視為以小博大的賭場，還是發揮監督力量、找回政治良心的人民國會，將決定了民眾黨的未來是成長茁壯還是走向泡沫。