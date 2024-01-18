新國會改選龍頭之戰情勢詭譎，民進黨立法院黨團總召柯建銘竟說：「韓國瑜、黃國昌配，這是不是沐猴而冠？正副院長是一個國家的象徵，這對國家是好的嗎？」這話說給綠營支持者聽當然有自嗨的效果，但聽在超過6成不支持綠營的民眾耳中，又會作何感想？

韓國瑜名列國民黨不分區立委首位，而且還曾代表國民黨競選總統獲得552萬多票，黃國昌則是民眾黨不分區立委第二名，這兩位新國會第一、三大黨立委中的領頭羊，只因為有可能分別競選立法院正副院長，挑戰原來被民進黨威權控制的舊國會，就被說得如此不堪，這是把投給藍白兩黨數百萬的選民放到哪裡去了？

而且，柯建銘有什麼資格大言不慚地侮辱人？儘管久任立委多年、嫻熟議事規章，但他的各種爭議一點也不少，素有綠營地下「喬王」之稱，過去民進黨爆發黑道集體入黨爭議，他就是介紹人，且還涉入多起司法關說案。也難怪柯文哲曾反諷，若讓民進黨奪下國會多數，等於保送柯建銘當立法院長，以此來「嚇醒」選民！

民進黨打算推現任立法院長游錫堃續任，但游在接掌國會議長之前，從無任何立委資歷，民進黨仗恃國會多數橫柴入灶，硬是將游錫堃拱上位，當時就引發諸多爭議。而這4年來，游錫堃毫無國會議長的風範與擔當，把立法院搞成綠色執政下的立法局；還數度失言，說「雲峰飛彈可以打到北京」、「禮義廉恥是君主政治產物」，無知狂妄揚名海內外。

柯建銘這番話說誰呢？猴子得爬到樹上才看得到屁股紅，誰是沐猴而冠？可別光顧著說別人，卻忘了自己在反射鏡中最不堪的醜態！