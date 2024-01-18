2024總統大選，在國民黨、民進黨和民眾黨（俗稱藍綠白）三黨總統候選人激烈競爭下，民進黨以4成得票率獲得勝選，再度贏得執政權。即使這樣的選舉結果，早在藍白合破局時已可預見，因在現行總統選舉採相對多數當選制的情形下，只要在野力量不團結，很難下架擁有基本盤近4成的民進黨政府。難怪有人說，民進黨躺著選都會贏。

但面對要下架民進黨的6成民意，民進黨豈敢真的躺著選？相反的，這次民進黨挾執政優勢，濫用行政權力和司法權力，大舉介入總統選舉，政府介選強度前所未見。筆者去年11月曾撰寫〈不公平的競選：民進黨政府如何影響總統大選〉一文，批評民進黨政府配合該黨總統候選人賴清德競選政見，大放各式利多補助，毫不節制地操作政見買票，其作為令人不齒。

沒想到民進黨政府或發現利誘效果有限，竟在選戰倒數階段再採威嚇手段影響選情。不僅法務部和最高檢察署指揮發動檢調機關打著查緝境外介選名義，以《反滲透法》和《選罷法》妨害投票罪之名，約談數十名赴陸旅遊的里長和新住民，就連國防部也插上一腳，發布有史以來第一則大陸衛星飛越台灣上空的防空警報，並將衛星英文譯為飛彈（missile）引起民眾心理恐慌。

整個選舉過程中，民進黨政府介選斧鑿斑斑，原應謹守政治中立原則的行政機關、司法機關和軍隊，全成了民進黨的助選團，將國家中立原則拋諸腦後，根本無視於國家和軍隊屬全體人民所有，而非服務特定政黨的基本民主原則。

台灣政府公權力偏頗濫權的情形，無疑反映出民主制衡機制失靈的危機。過去8年，民進黨政府在國會過半的情形下，掌控了行政、司法、考試、監察等部門的人事任命權和法案主導權，立法院發揮不了監督和引導政府施政的功能，充其量不過是總統和行政院下的法制局。總統一人獨大，控制了所有權力機關和政務官員，亦間接掌控了文武百官，實際上才是真正最高的行政首長。但弔詭的是，擁有決策實權的總統卻可不向立法院負責，毫不受權力分立制衡機制的約束，而立法院僅能監督一個受總統遙控的傀儡行政院長，實不符政府權責相符的原理要求。

這次總統大選辯論會上，賴清德已承諾當選總統後會至立法院做國情報告，相信在藍白立委合作之下，定會依據現行《立法院職權行使法》第15-1條以下等相關規定促成此事。筆者亦建議應將總統至立院做國情報告之事常態制度化，可透過形成慣例、解釋或修法明訂「立院應聽取總統國情報告」或是「總統應至立法院進行國情報告」，而非如現行法使用「得」字，讓「總統國情報告之事」存在有商量餘地的模糊空間。

次言，為節制總統擴權和強化政務人員的專業性和適格性，在政府體制朝向內閣制修正調整的作法上，筆者認為除了強化國會的調查權和聽證權外，尚可擴大國會人事同意權的範圍，亦即除了目前憲法增修條文所明定司法院、考試院、監察院之正副首長和成員，以及幾個法定獨立機關委員任命外，還應修法擴大涵蓋至所有部會首長之人事同意權；同時亦應立法增訂國會得行使「解任同意權」，讓不適任的行政部會首長適時退場，如此才能真正做到行政對立法負責之憲政要求。

當然，推動「政務人員法」，明確規範政府部門高階政務官員的進退、行為分際和權利義務事項，亦是刻不容緩之事。台灣不能再讓一群心中只有政黨而無國家百姓、且沒有品德操守的政客來領導治理了。這個法案已經拖了20年，再不通過，台灣恐怕很難重見藍天白日了。

（作者為國立清華大學通識教育中心副教授）