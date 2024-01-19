諾魯援引聯合國「2758號決議」與我斷交，成為國際首例，美國在台協會（AIT）主席羅森伯格對諾魯的決定表示失望，稱「2758號決議」並未決定台灣地位，沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，也沒有排除台灣有意義參與聯合國體系空間。羅森伯格說法未見諸美國國務院對諾魯與北京復交的聲明中，羅森伯格的說法令人困惑。

美國新說法 令人困惑

美國長期遵循基於「美中三公報」、《台灣關係法》及「對台六項保證」的一中政策，近期拜登加碼「不支持台獨」。羅森伯格稱「2758號決議未決定台灣地位」，難道美國否定「三公報」的效力？事實上，中美1972年2月簽署《上海公報》後，美國即不再主張「台灣地位未定論」，羅森伯格重提「台灣地位未定論」，是否代表美國最新立場？

1972年的《上海公報》是美國「一中政策」的定音槌，時任日本首相佐藤榮作曾說，與台灣的「《日華和平條約》基礎業已崩潰」，美國「中國政策」的改變，加上1971年聯大通過「2758號決議」，由中華人民共和國政府取得聯合國的中國代表權，日本以中華民國政府做為承認對象的「中國政策」徹底瓦解。1979年1月1日美中建交，並與中華民國斷交並撤出駐紮美軍，2758號決議成為我們外交困境的根源。

近年美國開始調整對「2758號決議」的解釋。2021年時任美國國務院亞太副助卿華自強指，台灣不能公平參與聯合國國際民航組織、世界衛生大會等活動，甚至連藝術家、記者與人權工作者都被排除在外，是大陸濫用聯大「2758號決議」。華府智庫「德國馬歇爾基金會」印太研究主任葛來儀進一步稱，當年聯合國通過2758號決議案後，時任大陸國務院總理周恩來都了解，此決議案無涉台灣的地位。

美國國務卿布林肯聲明，美國鼓勵所有聯合國會員國支持台灣強健的、有意義的參與聯合國及國際社會的活動，稱此與「基於《台灣關係法》、三個聯合公報及六項保證的『一中政策』」相符。布林肯認為美國「一中政策」，可以讓台灣「有意義參與聯合國」，但蔡政府7年多過去，不僅聯合國各機構不得其門而入，拜登政府建構的《印太經濟框架》（IPEF）亦未見台灣參與。布林肯言下的「強健的、有意義的參與」口惠實不至，台灣還是未能經由美國的「一中政策」走向世界。

美中關係 台灣是關鍵

國際法是以現實為基礎架構而成，「2758號決議」決定中華人民共和國政府在聯合國代表中國，但未改變中華民國政府在台、澎、金、馬實效管轄的事實。換言之，此無關「台灣的地位」，更非「台灣地位未定」。「2758號決議」是在中國主權未分裂，但治權未統一的兩岸現況下，變更中國代表權。將「2758號決議」聯結「台灣地位未定」無異否定中華民國的存在，亦無助台灣的國際參與。

大陸駐美大使謝鋒16日在中美建交45周年紀念活動上表示，維持台海的和平穩定符合中美的利益，為達成此事，最重要的「護欄」是中美三聯合公報，最迫切的任務是遏阻台獨勢力。謝鋒強調，季辛吉當年訪問北京，台灣問題即是關鍵；時至今日，台灣問題仍是中美關係最重要、敏感且容易衝突的問題，沒有台海的穩定，中美關係即會動盪不安。

羅森伯格含糊其辭的「台灣地位未定」說法，與美國的「一中政策」有所出入，易為獨派提供立論基礎，極具危險性，與美國總統拜登的「不支持台灣獨立」相左。「台灣地位未定」豈能制約賴清德主政後不鋌而走險，更別奢望兩岸重開對話，「堅定維持現狀、和平與穩定」。白宮實應澄清羅森伯格的發言，不能對北京說一套，對賴清德做一套。

美國在兩岸關係中，除《台灣關係法》與「六項保證」外，《上海公報》、《中美建交公報》和《八一七公報》三公報亦應遵守。羅森伯格打擦邊球，在美國的「一中政策」上節外生枝，將平添兩岸關係變數。