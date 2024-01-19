立委選舉在三黨不過半之下，國民黨原先希望推出韓國瑜與民眾黨的黃國昌搭配競選立院正副院長，但是民進黨立院總召柯建銘竟說：「韓昌配，這是不是沐猴而冠？」用猴子來形容韓國瑜，是因為韓國瑜在當高雄市長時，爬樹視察蚊子所留下的標籤。只是，民進黨從不管韓為何爬樹，只管當他是一種訕笑的動作。說明白一點，綠營有些人骨子裡還是有意醜化外省人，把仇中的情緒投射在他們身上，就像以往罵外省人為「中國豬」一樣。這種惡意醜化的心態，讓人不禁想起剛過世的施明德尋求大和解的胸襟，這也許是賴清德執政以後該學習的典範。

師法施明德典範

被稱為「台灣曼德拉」的民進黨前主席施明德在1月15日過世以後，許多追憶的文章中，不忘提及施明德1995年立委連任後，在三黨不過半的立法院推動「政治大聯合、社會大和解」，並結合民進黨與新黨角逐立院正副院長，此事被稱為「二月政改」。

施明德的經典之作，主要呈現在省籍的融合。台灣政治在此之前少有政黨合作的先例，光譜分居統獨兩邊的民進黨能和新黨合作，有超越統獨的意義。而真正具大和解意義的是省籍和解，民進黨早年喊著「台灣人出頭天」，有著本省人出頭天意涵，新黨雖自稱是中產階級政黨，但還是以外省籍居多，當民進黨與新黨大和解，不但是在立法院合作，也象徵著社會大和解。

大和解運動最後功敗垂成，但民進黨仍是最大受益者，從1993年縣市長選舉民進黨由4成3的得票率，到1997年拿下4成8得票率來看，這是民進黨成立以來首次在縣市長選舉中拿下過半席次，當時許多選票的成長就是來自新黨支持者。

今年立院又重回30年前的三黨不過半，在沒有寂寞先知施明德的時代，民進黨首先出現的語言，卻是民進黨內被認為是最大「喬王」的柯建銘，他那一句「沐猴而冠」的鄙視用語，把韓昌配看做是性情急躁的猴子學人穿戴，以此比喻兩人虛有表象，不脫粗鄙的本質。多一些類似的惡意批評，恐怕只會埋下立院惡鬥的火種，讓星星之火在政壇燎原。

雖然賴清德勝選後的表現不像柯建銘，他宣布退出新潮流系，解開高端疫苗合約，但是對於萬里「賴皮寮」的處置，過去被揭露的民進黨貪贓枉法事件，似乎無動於衷，是否未來這些事情會因為民進黨繼續執政而船過水無痕，如此對賴清德的少數執政，恐怕會是一種不祥之兆。

莫成戰爭點火者

當然，若往前看，賴清德執政之後也有許多事可做，最重要的還是回到施明德的未竟之志，推動政黨與社會的大和解運動。

首先，在立院三黨不過半之下，可先尋求政黨和解。除了民眾黨所訴求恢復閣揆同意權之外，藍白似乎有意推動總統選舉的二輪投票制，選出一個絕對多數的總統，而非贏者全拿的少數總統，這當然要三黨合作，才可能通過憲法修正案。

二是，兩岸和解運動。蔡英文執政8年，兩岸對話中止，老死不相往來，這對兩岸關係發展絕對不是好兆頭。尤其是賴清德務實台獨的標籤，一直被大陸視為最大威脅，所以賴清德勝選之後，大陸就在外交、軍事上動作不斷。而對台灣經濟挹注最大的ECFA是否終止，也是影響台灣諸多傳統產業發展之鑰，最近股市跌跌不休，已經預示兩岸若終止ECFA將扼殺台灣傳統產業出路，所以兩岸和解，應該是賴清德執政的當務之急。我們一向主張，各政黨先要針對兩岸政策議定出台澎金馬共識，再與大陸協商兩岸永久和平共識。

三是，美中台大和解。美中的大國競爭始自川普時期，民進黨一直迷信只要完全親美，美國就可以協防台灣，讓台灣不受大陸武力威脅。但是，美中競爭恐怕只會長期化，不管是拜登連任或川普重返白宮，美國這一反中政策顯然短期間不可能結束。台灣難道還要繼續做美國的棋子，讓兩岸持續僵持下去嗎？前國安會秘書長蘇起提出兩岸只有「鬥、拖、和」三條路，除了展開對話，鬥和拖都是不智的選擇。

所以，和解運動應是賴清德可以安然執政的不二法門，若採取對抗性的執政態度，賴清德只會超越陳水扁的「麻煩製造者」，成為兩岸「戰爭點火者」，這絕非人民所樂見的。

（系列完）