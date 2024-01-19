大選結束不到1周，立法院正副龍頭爭霸戰已打響，誰布局快誰就能搶占先機。目前看來，國民黨已搶占制高點，感覺「辣個男人回來了！」

此次總統大選結果，代表6成「下架民進黨」主流民意的國民黨與民眾黨因藍白合破局，把政權拱手讓給民進黨，但在「雙少數」執政下，立法院將成為未來焦土作戰的主戰場，誰掌舵立院，將決定政黨的氣勢消長。

國民黨不分區立委排名首位的韓國瑜，起手式就扔出震撼彈，立刻讓政壇眼花撩亂。首先，韓國瑜搶先宣布「韓江配」，搭配江啟臣角逐正副院長；其次，面對黨內如傅崐萁的挑戰，韓說「對於個人其他想法不在考量之內」，讓挑戰者失去合理性；其三，表明禮讓民眾黨，期待藍白合，有理有節，限縮白營的迴旋空間。煙幕放得不大，煙火卻很震撼。

「雙進雙出，是核心理念！」一方面，韓國瑜先與黨中央溝通並取得諒解，對外表明國民黨已「定於一尊」，至於不考慮傅崐萁，韓強調就是要立法院「讓人覺得煥然一新，有強大改革動力。」

事實的確如此。傅崐萁雖勇於任事，但形象存在爭議；江啟臣曾任國民黨主席，2018台中市長選舉黨內初選，民調僅小輸盧秀燕在誤差範圍內，但江仍盡力輔選；「韓江配」一個有江湖，一個顧大局，如此的組合外界很難挑剔。

最重要的是，韓國瑜主動釋出善意，「如能藍白合，江啟臣願意讓」。藍白能合就占國會60席，擁有「穩定的大多數」，也才能為民意撥亂反正。民眾黨曾因拒絕藍白合而錯過政黨輪替，這回國會龍頭之爭，再度考驗柯文哲的智慧。