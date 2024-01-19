賴清德當選總統後，中國大陸當頭就送上諾魯斷交的重擊，美國在台協會理事主席（AIT）羅森伯格對諾魯表示失望，也指聯合國2758號決議沒有決定台灣的地位。這是美國官方第一次這麼說，等於掀翻了半世紀的國際秩序，後座力足以讓大家剉咧等。

去年7月美國聯邦眾議院通過《台灣國際團結法》，指聯合國2758號決議沒有處理台灣及其人民在聯合國的代表權問題，也沒有對中華人民共和國與台灣的關係採取立場，或包括任何關於台灣主權的聲明。這項法案若兩院都通過，會送總統簽署，但羅森伯格現在就說2758號決議並未決定台灣的地位，未排除任何國家與台灣建立外交關係，也未排除台灣有意義的參與聯合國體系。美方非常失望看到聯合國2758號決議文的內容被曲解，並用來作為對台施壓工具。顯然，美國政府部門已接受該法案的論述，這對過去的一個中國政策是一大跳脫。

而且，認為2758號決議文被「曲解」，也是官方新的說法，似乎想從2758號決議掰出些讓台灣立足的空間。但認為各國不和台灣建交是「曲解」了2758號決議，這恐怕才是「曲解」。該決議承認中華人民共和國政府是中國在聯合國的唯一合法代表，當時兩岸政府都宣稱擁有全中國的主權，其中也都包括台灣，所以誰代表中國誰就擁有台灣主權。

2758號決議是中共建國以來最大的外交勝利，自此設定了國際社會的運行規則。連1979年美中建交公報裡，美國都「承認」中華人民共和國是中國的唯一合法政府，並「認知」中方「只有一個中國，台灣是中國的一部分」的立場。現在美國認定2758決議並未處理台灣代表權問題，就意味著台灣主權和中國是分開的，互不隸屬，這徹底挑戰了中國的立場，顛覆了半世紀以來中國在國際社會的立足根本，以及美中關係的一中基礎。

美中好不容易藉「拜習會」緩和關係，拜登才剛重申一中與不支持台獨，如今「台獨金孫」賴清德當選總統，中國已經以諾魯斷交給予顏色了，AIT卻還急著替台灣地位未定論舖梗，簡直是火上加油。現在看來，美國對中國及台灣的政策混亂且矛盾，加上川普很可能回鍋，未來在美中台關係裡，美國這一塊的變數不見得比賴清德小。

對獨派來說，美國用「台灣地位未定論」替台獨舖路，可喜可賀。但美國究竟會用力到什麼程度，最好不要太過期待，因為會立即碰上中國的強力反彈和冷酷的國際現實，最後恐怕只是動動嘴皮，向挺台的國會議員表個態，把台灣問題提上聯合國的可能性不高，因為一定會被否決。

國際政治最重要的是實力，如今中國的國力比通過2758號決議時要強上千百倍，當年美國無法護住中華民國，在2758號決議之前的「兩個中國」與「一中一台」案都被否決，如今又如何能在更懸殊的局面下逆勢回天？無論是「台灣」、「中華民國」還是「中華民國台灣」，想重回國際上架，靠的是國家實力。美國狀似為台灣的國際法地位舖陳新空間，但如果沒有強大的國力與堅韌的意志去扭轉國際共識，台灣在未蒙其利之前，恐將先受兩岸衝擊之害。

（作者為資深媒體人）