小時候看過一本暢銷書《窗邊的小荳荳》，對書中可愛的小女孩留下深刻的印象。最近這本書在42年後推出同名電影動畫，看完卻有種「時光一逝永不回」的惆悵，原來年幼的我只記得其中開心的童趣，長大後才懂戰爭章節的殘酷；一本原著，隨著歲月讀出兩種情緒。

動畫版《小荳荳》如實呈現書中情節。徹子小名小荳荳，她從小在學校坐不住，種種好奇（脫序）行為讓老師瀕臨崩潰，老師居然拜託媽媽別讓她來上學！媽媽隱瞞她被小學退學的殘酷事實，想辦法送她到「巴學園」，這是小林校長從歐洲取經回來創辦的學校，對教育的看法與日本當代教育理念不同。

小荳荳發現這所學校的教室竟然是火車車廂，種種與眾不同的安排讓忐忑的她愛上學校。她在學校爬樹、挖糞坑、光溜溜游泳，開闊的教育風格培養出自信與行動力，只是當二次世界大戰發生，戰爭的殘酷也迫在眼前。

動畫的主角小荳荳本尊就是日本常青主持人黑柳徹子，今年90歲，始終保持招牌洋蔥頭髮型，至今仍主持周一至周五中午的帶狀節目《徹子的部屋》，早已創下世界紀錄。

看過書與動畫的觀眾會知道徹子小時候的行為是典型的過動兒，當然會與僵硬的教育體制格格不入，但她沒有成為「小曉」，她的媽媽也沒有成為崩潰邊緣的小曉媽，就是因為有這所巴學園，學生可以打破課表，主動選擇自己喜愛的課程，當完成一天的任務，大家一起外出散步，認識大自然、認識昆蟲、認識宇宙，也認識自己身邊的同學。他們還可以睡在學校，只為等著親眼目睹龐大的火車車廂到底怎麼運進學校，誰能不愛上學？

這樣長大的黑柳徹子一輩子做電視，始終保有好奇心。當她覺得自己沒有進步，毅然在38歲放下如日中天的事業去美國充電。在美國還要求自己一整年天天穿和服，就像她數十年如一日的髮型，成功地樹立自己的形象。她筆下的故事溫暖有趣，但也因為她獨特的視角，總帶著點「與世界格格不入」的離奇，就像電視台居然做了個徹子機器人，能讀稿、有表情，也真是只有黑柳徹子才會點頭的企畫。

黑柳徹子筆下的《窗邊的小荳荳》暢銷超過800萬本，對台灣甚至亞洲的教育都有影響力，40多年來，相信許多人讀完書，都希望台灣也能有巴學園的生存空間，希望能夠透過教育制度的轉變，讓小孩跟小荳荳一樣熱愛學習、熱愛發現。

可是台灣教改至今，雖然也有體制外學校，但整體的考試壓力只升不降，如果學任何事情都會先問「這個考不考」，怎麼可能有樂趣？本周適逢大學學測，祝福各位考生都有機會進入自己感興趣的科系、像小荳荳一樣開創有意思的人生。

（作者為作家）