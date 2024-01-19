賴清德當選總統後第一件事就是宣布退出民進黨新潮流派系，十足的賴式假動作，裝模作樣，因為民進黨這次順利連任的國會成員仍有近1/3是新潮流，賴宣布退出一個早已應該解散的派系，無非是傳達新訊息：新潮流已被罵臭，這稱謂不要再用了，以後就簇擁在「賴系」麾下，保證吃香喝辣！

民進黨已有16年的執政經驗，早已不是創黨時街頭抗爭的草莽格局，可支配的國家資源足以餵養壯大各派系。因此黨內各派系山頭林立，新潮流、英派、湧言會、正國會、海派、蘇系及謝系，都自成一格，各派系培養的戰將也以壯大派系為己志。陳水扁打下江山的那一刻，黨內山頭權力平衡就不再遮掩；蔡英文執政近8年來，更把派系圈地共治文化發揚光大。

蔡總統稱得上是非典型的民進黨政治人物，但她對派系間如何瓜分資源以維持權力平衡，絕對是大內高手。因此英系人馬陳其邁、陳明文與翁章梁等人各自在地方盤據一片天。蔡英文曾公開表示民進黨已解散所有派系，沒有所謂英系人馬，但蘇貞昌公開猛「虧」陳其邁是「小英男孩」時，就讓陳其邁樂到爆，英系人馬隱然千軍萬馬。

民進黨各派系在2024這場大選中，新潮流展現第一大派系戰力，力拱共主賴清德。開票結果賴如願勝選，現任20位立委僅賴品妤、鄭運鵬、黃世杰及張廖萬堅等4人中箭落馬，其餘都順利連任，加上目前各部會官員中，包括監察院長陳菊、交通部長王國材及陸委會主委邱太三，都是新系代表人物，新系依然穩坐民進黨派系龍頭。

因此，當賴清德以民進黨主席身分在中常會宣示：「政黨內次級團體雖有其功能，為了更客觀推動國政，也團結黨內、領導黨，自即日起離開新潮流」，已成政壇茶餘飯後的笑談，一來證明新潮流戰功彪炳，再則印證民進黨17年前宣布解散派系一事根本鬼話連篇，如同蔡英文否認她是英系領袖，都是美麗的謊言。

總統大選期間，藍白口徑一致痛批新潮流是貪腐集團，但不可否認的是，新潮流要角個個是善戰的選舉動物，有助賴取得大位，從新國會席次同樣獲得證明。因此賴若想退流，近4年副總統任內就可退出，如今把退流當作擔任總統的起手式，只是把明流轉為暗流，隱喻賴系即將登場。

賴清德如果想取信國人，真心客觀推動國政，打貪就先祭旗新潮流人馬，例如備受爭議的雲豹能源門神賴勁麟，迄今沒有給社會明確交代；又如新潮流元老吳乃仁在台糖董事長任內涉貪賤賣國有土地，賴曾背書吳有罪就退出政壇，結果吳被判有罪且服了刑，賴不但沒退出政壇還選上總統，如今他的退流說法還有人會相信嗎？

（作者為大學教師）