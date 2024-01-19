大選甫告落幕，法務部調查局忙不迭地成立「認知戰研究中心」。法務部長蔡清祥在「認知戰研究中心」揭牌儀式上表示，境外敵對勢力近年擴大對我認知作戰強度及廣度，試圖以「溫水煮青蛙」的方式卸除國人心防，使我面臨空前國安威脅。據悉，調查局將蒐集分析境外勢力傳散影響我國家安全、擾亂社會安定、破壞友盟關係等訊息即時通報，並使用軟體溯源清查異常帳號、協請社群平台業者下架，發布新聞並揭露。

為了防止境外敵對勢力利用認知戰對台遂行滲透顛覆，我們舉雙手贊成調查局延攬菁英，成立認知戰研究中心。不過，中心研究之初，我們敬謹建議調查局積極深入「調查」下列兩案，以昭公信。畢竟「民無信不立」，調查局若不能廓清這兩案的疑點，未來認知戰研究中心任何「研究成果」，恐怕都將成為笑柄、甚至遭到滲透分子的利用而不自知。

第一案就是2019年「假共諜、真詐欺犯」王立強誣告向心夫婦在台從事情報工作、企圖介選案。向心夫婦被依違反《國安法》以及《洗錢防制法》提起公訴，遭檢方限制出境長達4年。直到2023年10月，高等法院才還了向心夫婦清白。但是，民進黨政府和檢調單位迄今未對向心夫婦公開致歉，既未針對王立強誣告介選進行深入調查，也未起訴王立強浪費台灣司法資源，隔海追溯。

此案實為認知戰研究中心的最佳反面教材。調查局應藉此機會深入查察：王立強誣告一案，誰是最初的接洽人？為什麼會相信澳洲自媒體對王立強的報導？澳洲司法部門既已證實王立強說謊，為何我方仍繼續起訴向心夫婦？承辦本案的檢調單位有無向陸方查證？證據何在？此案究竟有無特定人士自導自演，陷台灣國安與檢調司法當局於不義，故意破壞我國的國際形象？

第二案即是本次選舉投票日前4天的「國家級警報」。警報內容中文部分指中國發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全，若發現不明物體，通報警消人員處理。英文內容則是發布「Air raid Alert」，指「Missile flyover Taiwan airspace，be aware」事後大家都聚焦於國防部將衛星的英文錯譯為飛彈，國防部辯稱此乃制式罐頭警報簡訊，操作人員一時不察云云。

其實，本案關鍵不在將衛星錯譯為飛彈，而是衛星發射根本不在國家級警報發布的範圍內，且警報的中英文內容差很大，英文內容其實是寫空襲警報，不排除有「故意」犯錯的嫌疑。更啟人疑竇的是，「空襲警報」在手機裡響起時，蔡英文總統正在南部輔選，老神在在，還安慰在場群眾「安哪！」總統隨扈也無動於衷，既沒有立即啟動元首就地緊急避難的措施，也沒有帶領總統迅速撤離現場，嚴重失職！

假空襲警報發布後的種種亂象，除顯示國安單位和隨扈人員訓練不足外，也不免讓人懷疑，究竟是國防部遭境外敵對勢力滲透，故意施放錯假警報，凸顯國軍程度低落，還是，有不明人士利用假警報來遂行另類的認知戰。調查局何妨藉此機會徹查本案，徹底消除「狼來了」的後患！

境外敵對勢力對台進行的認知戰固須警惕，境內政治組織濫用認知戰，也不可不慎。與其研究認知戰，是不是也應該強化民眾分辨是非的能力呢？

（作者為資深媒體人）