2023年小紅書成為我最愛的社交媒體。有別於昔日天涯的砲火隆隆，豆瓣「讓我們討論一下兩岸民主之別」的文藝，小紅書上的討論雖然有時粗暴，但通常很簡單可愛。

大陸人對台灣或許意見很大，但對台灣妹子還是難脫濾鏡。從我這位34歲、窮困潦倒的北漂姊姊還是能跟大陸零零後約會喝咖啡的經驗來看，目前這濾鏡不只還沒破，甚至還變成魔鏡。

大數據很愛推給我這類帖子，讓我過於得意，實在用心險惡。

然後底下會有不忍欺騙同胞的台灣人開始闢謠。附帶一提，鮮少留言的我，今年非常隨意地寫了這條留言——台灣女生素顏也很漂亮！獲得了一百多個還是兩百個贊。

還有這類帖子，巨多！而且還都挺熱門，基本都會有「不談政治」的附註。

通常這類帖子下面會出現一兩個大聰明。

綜觀整個2023年，在小紅書上我看過最多的謠言，就是一些大可愛在講台灣有免費醫保。通常這時會炸出一波台灣網民。台灣健保沒有免費啦大家！

2023年，我非常珍惜如小紅書這種平台，就算使用的台灣人人數沒有想像的多，它還是構建了一個非常好的交流平台。

2023年，互聯網上的兩岸交流，已並非單向。

前些日子我的姊姊問我，「愛人是大陸用語嗎？是指結婚的夫妻？」原來是以台灣二十多歲為主的論壇，有人用這個詞語。而年紀更大的台灣網民則去糾正，「別用，這是大陸用語。」

如果不是社交媒體的隻言片語，很難覺察台灣不同世代對大陸的接受度不同。時代變化，許多時候體現在微小之間，我覺得這很有意思，也常拉在大陸的台灣朋友討論。

十二月初，一位我引為知己的台灣朋友，以三十多歲的年紀在北京突然過世。

家人寬慰，福建人到北京，也是三個小時飛機呢，不分台灣還是福建人，北漂人孤身在外，心理預期可能都有這一天。

但與其他同在大陸、相熟的幾位台灣朋友聊起，仍難免覺得悲涼，總覺得不該是這種結局。

「覺得不該是這種結局」，很多當初下定決心、在家人朋友不看好的聲浪中來大陸，最終鎩羽而歸的台灣人，也會有此感歎。問過一位2023年回台「休整」的台灣年輕人，他感歎，「當初來大陸，可沒有想到結局是這樣。」

那麼，結局「應當」是如何呢？

台灣人在大陸，有許多不同「圈層」。

圈層之一，在我看來吃盡時代紅利的，屬於年輕時赴大陸，如今已到退休年齡並將財產帶回台灣的台商、台幹一代。就算不自己創業，仍有許多台幹能在20世紀90年代就拿著好幾萬人民幣、在當時的大陸人看來不可思議的高薪，在「台灣人無發展紅利」的近年順利回台退休。他們會感歎大陸發展快速，會感歎以前的光榮時刻，並累積著下一代兒女可能此生都無法積累的財富。

圈層之二，是台商二代們。父母輩在90年代可以將「台灣模式」照搬到大陸，但他們已經無法，若要持續生存，則需要深入瞭解這片土地。他們往往努力「轉型」，但仍能承襲上一代所累積的資源。

圈層之三，是台商外派來的台幹，許多是在科技業的園區。非常多台幹保留著非常「台」的習慣，平日深入來往的朋友多為台灣人，若有子女也會選擇台商學校。他們賺個幾年的高薪，可能因為照顧家庭或待膩了回台灣。回去仍可以在論壇上給年輕一代答疑解惑，留下自己的光榮戰績，「以前我在深圳/東莞都拿多少多少……」。

圈層之四，是「並非台商二代」的創業台青，這類創業台青往往是在最近十年才來到大陸的。許多是從創業基地苟延殘喘、掙扎求生開始，並且很多都與大陸人合作創業。能夠單打獨鬥、並沒有父母輩資源的創業台青已經很少。這個圈層，也包含來這裡的台生、在大陸各行各業的台灣社畜。

「圈層之四」在近三年見面，多以「不錯，還撐著」相互勉勵。當然，這個圈層也有比慘的現象，比如看看2019年才來北京讀大一、今年畢業的稚嫩台灣小朋友，2014年就畢業的台灣老鳥也只能投以同情眼神。

2023年，我碰到非常多這四個圈層的台灣人，我們想像的、「應當的」理想結局，常常存在於圈層一二三——可以在好時代累積資產，可以配合地方政府鄉村振興、產業升級，可以在必要時甩出鈔票，可以回台退休並向下一代展現「昔日多輝煌」之成果。

而不是因為裁員又無法負擔北京房租、且已經無法抱持多少信心而離開。

2023年，就在最後一個月，我與相熟的朋友之間的相互問候，變成「活著就好」，因為確實有人無法來到2024年。

2023年，我看到小紅書上的兩岸網民雖然偶有吵架，但大陸網民知曉了台灣健保很好但並不免費，台灣網民則明白大陸差距太大，不是過去媒體上的「貧窮」或「經濟很好」可以一言蔽之。

2023年，我在工作中深入訪問了27位不同行業的台灣人，很開心台灣年輕人走進台北的川菜店，因為飲食對成都有了初步印象；但從另一層面講，在大陸的台灣人正大量離開，並且這些在小紅書與抖音上跟大陸文化融合的台灣00後，來大陸長遠發展的意願可能還不如我這一代。

2023年，我們都在面對「時代不同於過去」的現實，並且體認更深。

台灣新聞和論壇上，至今還時不時出現「台商給大陸帶來發展，大陸壓搾完台幹就扔」這類爭論，大陸網上也會以「現在根本不需要台灣人了」、「就是來撈錢的」回敬。

我親身感受到的、當下的兩岸青年生存情況，早就無法以「誰單方面需要誰」概括。台灣整體經貿依賴大陸，但若從個人層面來看，許多台灣父母輩都有積累，庇蔭下一代不成問題。

仍有一些台灣年輕人，選擇不在家鄉住著大房子、做著也有八九千人民幣的工作，選擇來到大陸看看，而他們的薪資未必那麼理想。他們不是沒有了在北京的工作機會就不能存活，更無法「撈」到多少。

他們只是想離家看看是否有更多可能，也在與大陸朋友的交往中，改變了大陸朋友對台灣人的想像。

2023年，我也常懷疑持續留下來的意義，但我明白自己還有想做的工作，還有一些小理想。大陸並不「需要」我，我也沒有那麼「需要」他。

我還是喜歡刷小紅書和台灣的論壇，喜歡回答「大陸人問，台灣人答」這種帖子，喜歡挖掘「原來台灣人也這樣說了」之類的小驚喜。

我能力有限，從未抱著「能獲得什麼大利潤」或「我只想拯救貧窮農村」這種單純的信念在北京生活。

我在「想躺平、又不甘心躺平」中糾結。還在努力找自己的價值，在努力自救，在生活中掙扎。

我只是仍然期望，能與大陸朋友相互獲得，相互成就些什麼。（郭雪筠／台北女孩看大陸）

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