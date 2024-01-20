台北寧夏夜市常舉辦舞蹈比賽，今年選擇大陸流行的「科目三」舞蹈，被台獨分子指控為「舞統台灣」，寧夏夜市因此被迫改跳，台灣已不再流行的歌舞，未來有人唱大陸歌曲，就是「歌統台灣」，這種台獨現象正是「烏克蘭併發症」。

2014年後，烏克蘭內部興起一股熱潮，號稱「烏克蘭主權正常化」，開始禁止俄文媒體，禁止講俄語，禁止俄羅斯的文學、藝術、歌曲舞蹈、音樂；拆毀俄羅斯在二戰烏克蘭戰場的記錄、紀念碑。

烏克蘭東部大都是講俄語的居民，地方政府的領導人也是俄語族群，於是紛紛起兵反抗，烏克蘭基輔政府不知反省，反而派兵鎮壓，於是爆發慘無人道的烏東戰爭。

但西方國家卻在8年間視若無睹，直到2021年澤蘭斯基聽信美國承諾，認為可以引美軍入境保護，把加入北約入憲，終於讓普丁忍無可忍發動戰爭。

現在的烏克蘭已經國破山河不在，所謂「烏克蘭主權正常化」也早已付諸流水。同時，30萬名烏克蘭年輕生命也已陣亡沙場，孰令致之，孰使為之？

烏克蘭人罹患「烏克蘭併發症」，都是自以爲是看不輕戰略形勢，現在也無藥醫。那正在發病的台灣呢？就不知道還有沒有藥醫？

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