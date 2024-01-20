行政院長陳建仁依憲政慣例於立法院新組成前提出內閣總辭，總統府發言人稱蔡英文總統慎重決定慰留陳院長，以穩定政局及穩健交接。根據憲法規定，行政院長由總統任命，但依憲法行政院對立法院負責。新總統已經選出但要遲至5月20日才上任，立法委員則於2月1日將報到集會並選出立法院長及副院長。若基於對新總統及新國會所代表的民意尊重，總統慰留陳內閣的決定應對外說明是否有尊重新總統及113席立委代表的政黨領袖意見。

中華民國政府在台灣，再一次出現總統當選人的民意基礎沒有過半，且少於在野黨候選人代表民意的總和，而在立法院與總統當選人同黨的立委席次亦低於在野黨總席次屈居第二大黨。在此情況下，若五月新總統確定要提出新的行政院長，陳內閣這個過渡內閣將形成無法做出重大決策，他二月向立法院提出的施政方針及施政報告將難有延續性，因此本屆立法院第一會期至少有3個月又20天，立委對行政院的質詢監督將大打折扣，也就是新科立委擔心行政院擺爛的問題，因為內閣5月若大幅改組，部長級官員就將形成五日京兆心態，在公務體系的領導恐將出現離心離德喚不動的情況。

再出現雙少數政府，要卸任的總統若要穩定政局，就應與新總統當選人諮商，要任命國會多數支持者出任行政院長，政局方可穩定。民進黨應該想方設法與兩個在野黨尋求合作，組成一個多數政府，行政院施政才不致在立法院踢到鐵板，否則政局動盪是可預料到的。39%選票的陳水扁總統首次提名國民黨籍的軍事將領唐飛出任行政院長，就是他上任前的政治考量，可惜未經政黨協商，以致「聯合內閣」提早夭折。因此賴清德1月13日當選，很多的艱難已經在路上，重大的人事沒有太多時間可拖下去。

他若想承續蔡總統意志，繼續任命陳建仁為行政院長，就可大方宣布。這種情況，2月就有新內閣就可調整出新陣容，而非陳內閣提出總辭，全數慰留，總辭變成總不辭，試問62席的在野立委能接受陳內閣全數不動嗎？以最受爭議的NCC主委或是身受高端疫苗價格爭議的衛福部長在立院新會期會好受嗎？現在的陳內閣若有成員想離開內閣，免得再進立法院煎熬，2月1日前離任不是個人最佳時機嗎？

賴清德總統若想穩定行政、立法兩院未來的較佳互動，這兩院的院長人選，他逃不開政黨互動諮商，否則仍採密室政治，以權位拉攏引誘在野黨個別政治人物，跳脫政黨協商，這樣的內閣遭到立法院的杯葛是可以預見得到的。

因此球在賴清德手上，時間不容再虛耗，目前新舊任總統屬於同一黨籍，賴清德又兼民進黨主席，即使蔡總統已經慰留陳建仁，賴清德還是需要承擔起大任，他未來所任命的行政院長是要從民進黨員中挑選，還是要經過政黨協商共推可以接受的人選。新的行政院長人選挑得好不好，牽一髮動全身。基於憲法行政院對立法院負責之精神，行政院長若未獲得立法院多數接受，多數的立法院是可以提出不信任案，當然行政院也可向總統提出解散立法院。但113席立委代表最新民意，舊內閣的陳建仁若被通過不信任案，他敢要求總統解散立法院改選嗎？依憲行事，朝野各有利器，就看怎麼使。

（作者為資深媒體人）