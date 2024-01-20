2024大選結果揭曉，國會三黨不過半，而民眾黨的8席不分區立委成為關鍵少數，未來國會的折衝將會形成何種勢態，尤其是立院龍頭、副龍頭的人選，就成為目前眾所囑目的焦點了。

目前諸家評論，都歸納出未來可能的三種發展趨勢，第一種是「藍白合」，在野黨同舟共濟，齊心併力，共同展開對執政的監督與制衡，而立院龍頭、副龍頭則由藍、白分任。相信這是最符合在野黨精神的立場，也最能饜服6成非綠選民的結果。

國民黨基本上傾向於這個走向的，但是在「藍白合」破局以後，在激烈的選戰刺激下，藍營雖採取了相當「友白」的策略，但卻只換來白營的毫不領情，不是狠命批判，就是冷嘲熱諷，而且至今黃珊珊還口口聲聲「讓6%」、「欺騙」，甚至連陳珮琪都還放出「藍營選後拼命打電話，柯文哲連接都不接」的話，彼此之間的互信基礎薄弱，能否維持長久的合作，恐怕就是一大問題。

第二種是「綠白合」。柯文哲倒向民進黨，喪失在野監督的立場，附庸於綠營，成為「小綠」。從表面上看來，這是最符合民眾黨利益的，因為不僅可以換得立院副龍頭位置，而且還可以獲得幾席內閣的首長，讓民眾黨員得以有機會作行政歷練，增厚自家的實力。

但是，在選舉過程中，柯文哲不止一次批判民進黨的貪腐、墮落，更標舉出「政黨輪替」的政治理想，如此赤裸裸的「利益交換」，民眾黨固然可以恬不知恥地予以索求，背棄自我的從政理想及對選民的承諾，民進黨是否就會為了取得立院的多數，就此一笑泯恩仇，忍氣吞聲下來，恐怕也是一大問題。且一旦民眾黨成為「小綠」，未來會不會像台聯、時代力量、基進黨般，加速其泡沫化的進程，恐怕是必須慎加考慮的。

反過來說，除了「綠白合」，還有「白綠合」的可能。如果民進黨仍將國民黨視為未來的最大敵人，則亦未嘗不可能甚至情願讓出院長的位置給民眾黨，以扶植民眾黨，讓未來選戰白營瓜分藍營票源，而從中得利。

第三種是民眾黨兩邊都不幫，維持自家的主體性，自行推出立院院長、副院長的人選，而在未來的各項議題上採取機動方式，可合則合，該反對就反對。這是最有彈性的做法，也不至於辜負選民的負託。但是，民眾黨極可能就不再具有「關鍵」的地位，變成真正無足輕重的「小黨」了。

這三種可能，端視眾黨的最後決定。表面上，民眾黨左投則左勝，右投則右勝，其動向牽一髮而動全身，這也是選後陳智菡聲淚俱下地宣稱「我們沒有輸」，而民眾黨敢於喬作勢、沾沾自喜的底氣。

事實上，民眾黨能否真的成為「關鍵少數」，並非民眾黨自己所能決定的，民眾黨過分誇大了他們區區8票的重要性，似乎認為可以憑藉這8票，予取予求。因此，就在選後第2天，就立即拋出了4題的問卷，要求藍、白兩大黨「答題」，而他們就儼然是高高在上的老師，看看藍綠兩黨答題能不能讓人滿意，然後再批給分數。

然而，民眾黨忽略了現實的問題，也一心認為藍、綠兩黨非與民眾黨合作不可。其實，真正的關鍵在於藍、綠兩黨的態度。在此，「藍綠合」的選項也是極有可能的。如果藍、綠兩黨對民眾黨採取忽視的態度，根本不理不睬，甚至不妨在許多民生議題上，循過往模式來個「藍綠合作」，「藍綠夾殺白」的情況一旦出現，民眾黨就無法具有「關鍵」性，這是實力原則，世上豈有兩個多數黨被一個少數黨，而且還少得可憐的小黨挾制的道理？

民眾黨顯然是想利用8席的不分區立委，在縱橫捭闔之下，發揮其最大的功效，而其目標所指，近期則是2026的地方選舉，遠期則是2028的柯文哲捲土重來，而目前民眾黨可用的兵源過少，唯有仰賴立委以積累聲量。以目前柯文哲擁有近370的萬實力而言，地方選舉必然不會缺席，而其分票力道，大約是綠7藍3，無論對藍綠兩黨而言，都是相當大的損傷。因此，藍綠兩黨反而應該思考的問題，就是如果任由民眾黨聲勢坐大，會不會反而成了「養虎貽患」，反而對自家不利？

如果顧及於此，藍綠兩黨大可不必去計較立院龍頭、副龍頭的歸屬，而是盡力在「召委」的部分，藍綠兩黨合力封殺民眾黨，一個召委都不留，民眾黨的8席，就等於是無用武之地了。

民眾黨雖擅於精算，打得一手好算盤，但如果太過囂張跋扈，以為自己穩操勝券，但除非藍綠兩黨都是呆子、傻瓜，怎會容許他們予取予求？未來藍綠兩黨「合殲」民眾黨，讓其「團滅」的「藍綠合」反噬力道，誰能保證不會發生？

（作者為作家）