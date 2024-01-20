此次總統大選結果，民進黨慘勝，國民黨慘敗，民眾黨崛起，應是比較客觀的寫照。今後4年值得觀察的，是賴清德能不能徹底改造腐化的民進黨，國民黨能否重新獲得年輕人的青睞，民眾黨是否會如過去第三黨的命運曇花一現。

選前中共中央對外聯絡部部長劉建超訪美，要求中美雙方妥善管控分歧，尊重彼此底線，是為管控台灣大選後的美中關係。達成「共管台灣」。也就是說中共方面事先判斷國民黨勝選不易。日前美國總統拜登宣布不支持台灣獨立，美代表團來台會晤賴蕭，重申兩岸對話。這說明台灣的外在形勢被兩強界定為「維持現狀」，台灣今後4年，如果不自身發生重大問題，基本的風險仍在可控之中。

以歷史趨勢來看，2012年總統大選馬英九得票689萬，2020年韓國瑜得票552萬，2024年侯友宜得票467萬票，下降曲線明顯。由此，國民黨必須慎防「溜滑梯」，在2028年的大選中落入三黨墊底的危險。

國民黨自從在大陸戰敗，撤守台灣，歷經中華民國退出聯合國、美中（中華民國）斷交等嚴重風波，鮮少聽聞其徹底地反思與提出興革對策，反而經常提出口號式文宣。這個黨的老套風格，若不能痛定思痛，未來直到樹倒猢猻散之際，也將還在怨天尤人。

筆者事後諸葛檢討，國民黨若一開始鞏固藍票，而非追求結構上、理念上皆南轅北轍的藍白合，讓民眾黨吸納更多原來傾綠的年輕與中間選民，於三分天下中，國民黨有機會以5百多萬票與民進黨一拼勝負。而為了藍白合，雙方爭吵不休，到2023年11月23日君悅飯店不歡而散，鬧了一個國內外的大笑話之後，國民黨才勉強整頓隊伍，走自己的路。可以說，整個大選期間，國民黨真正在進行全國選舉的時間只有六個禮拜。而柯文哲與民眾黨則藉藍白合爭議占據媒體版面，聲勢扶搖直上。

藍白合破局後，民眾黨得了369萬票，可說是大勝。由於支持民眾黨的多數是年輕人，發生了「世代交替」的現象，這是對民進黨的嚴重警訊，未來民眾黨的發展是否會取代民進黨的主流價值，值得觀察。

深究國民黨失敗原因，國民黨來自中國大陸，維護兩岸關係之感情與和平，是其應有之義，且自九二共識與ECFA簽訂，對台灣的政治安定與經濟發展有莫大貢獻，然為何不能獲得普遍選民認同？筆者認為其中有三個主要原因，第一，是美國在戰略上必須離間中國與台灣關係，以維持美國在東亞的政治、經濟、軍事優勢；第二，民進黨在意識形態上為台灣獨立，以去中、反中、仇中為其施政核心價值，對中國大陸採取堅壁清野政策，這對美國圍堵中國極為有利，乃積極支持民進黨；第三，中共方面，認為國民黨執政，亦不易積極推動兩岸統一，短期內和平統一的機會不大，是以近年來以軍演壓制美國與民進黨的促獨運動，此使得國民黨在兩岸問題上左右為難。

歲月不饒人，再過4年8年，長年堅定支持國民黨的許多老中年齡外省人將日漸凋零，國民黨的黃復興與韓粉鐵票，也將日益減少。國民黨回不了中國大陸，有其歷史悲劇性，然應置之死地而後生，一方面必須決心在台灣扎根，取得人民支持，一方面，則勿忘初衷，以中國復興富強為其長遠目標。否則，沒有中心思想，只有江河日下了。

（作者為作家）